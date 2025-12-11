نمایشگاه بخش مجموعه عکس مستند نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» با عنوان «از قاب تا روایت مستند» شامل ۱۳ مجموعه در خانه هنرمندان ایران گشایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه مجموعه عکس مستند «از قاب تا روایت مستند» دستاورد نگاه عکاسان مستند و روایتپرداز ایرانی همزمان با نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، عصر پنجشنبه (۲۰ آذرماه) در خانه هنرمندان ایران گشایش یافت.
مهدی سروری مدیر اجرایی بخش «از قاب تا روایت مستند»؛ مجموعه عکس نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» درباره این رویداد به خبرنگار ایرنا اظهارداشت: فراخوان مجموعه عکس مستند «از قاب تا روایت مستند» برای نخستین بار تابستان امسال توسط مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و دبیرخانه نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» منتشر شد.
وی گفت: در این فراخوان، ۲۶۴ عکاس مستند ایرانی بیش از یکهزار و ۷۰۰ قطعه عکس به دبیرخانه ارسال کردند، داوری آثار ۲۲ آبان ماه توسط مهرداد زاهدیان، ساعد نیک ذات و سیفالله صمدیان از عکاسان حوزه مستند انجام شد.
سروری افزود: پس از داوریها، تعداد ۱۳ مجموعه عکس شامل ۹۱ قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید از ۱۲ عکاس با موضوعهای مختلف و با تاکید بر روایتپردازی و محوریت مستند به نمایشگاه «از قاب تا روایت مستند» راه یافت که این آثار امروز با بیانیههای دو زبانه؛ فارسی و انگلیسی در گالریهای بهار، تابستان و نامی خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمده است.
مدیر اجرایی بخش «از قاب تا روایت مستند» بیان کرد: آثار عکاسانی از استانهای هرمزگان، گیلان، خوزستان، فارس، مازندران، گلستان، کردستان، خراسان رضوی، چهار محال و بختیاری در این نمایشگاه ارایه شده است، هر چند که عکاسانی از استان تهران، آثاری را برای دبیرخانه ارسال کردند، اما هیچ یک به نمایشگاه راه پیدا نکردند.
وی اظهارداشت: در بخش دیگری از رویداد «از قاب تا روایت مستند» با عنوان «ایران» آثار مستند و روایتمحور از داود وکیلزاده با وجود بیش از ۷۰ عنوان کتاب عکس ایرانشناسی به همراه فیلمهای این هنرمند به پاس یک عمر تلاش در روایت ایران در عکاسی به نمایش گذاشته شده است.
سروری، برگزاری نشستها و کارگاههای نظری و نمایش فیلم نیز با محوریت «از قاب تا روایت مستند» توسط کارشناسان و اساتید حوزه عکس مستند را از دیگر بخشهای این رویداد عنوان کرد و گفت: در بخش تجلیل، به پاس یک عمر تلاش بیوقفه هنرمند پیشکسوت؛ فرهاد ورهرام، آثار و کتاب و اسناد مستندنگاری مربوط به یکی از پروژههای موفق این هنرمند با عنوان «ایل راه تاراز» مربوط به دهه ۶۰ به همراه فیلم مستند «تاراز»، به نمایش گذاشته خواهد شد.
مدیر اجرایی بخش «از قاب تا روایت مستند» افزود: آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بینالمللی سینما حقیقت و معرفی برگزیدگان بخش عکس این جشنواره مستند سهشنبه (۲۵ آذرماه) ساعت ۱۸ در تالار وحدت برگزار میشود. نمایشگاه «از قاب تا روایت» تا چهارشنبه (۲۶ آذرماه) در گالریهای بهار، تابستان و نامی خانه هنرمندان ایران دایر است.
وی افزود: به هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه یافته است، هر کدام ۱۰ میلیون تومان اهدا میشود و سه مجموعه برگزیده در آیین اختتامیه معرفی میشوند که به برگزیدگان نیز ۳۰ میلیون تومان اهدا خواهد شد.
به گزارش ایرنا، در نمایشگاه مجموعه عکس مستند «از قاب تا روایت» آثار عکاسان؛ محمدجواد آرمانمهر با مجموعه عکس «آخرین حیات در بختگان»، یاسر عموزاد با مجموعه عکس «میراثی در مه»، علی اصغر فیضالهی با مجموعه عکس «علی اصغر در نقش علی اکبرخوان عکاس»، محسن کابلی با دو مجموعه عکس «احضار در آخرین مکان» و «تسلیم نشو»، عرفان سامانفر با مجموعه عکس «در خطر انقراض»، فربد باوهای با مجموعه عکس «آیین ماندگار در اورامان» به نمایش گذاشته شده است.
همچنین در این نمایشگاه آثار مریم آل مومن با مجموعه عکس «زندگی در دل بلورهای سفید»، مرتضی امین الرعایایی با مجموعه عکس «فرشته مرگ»، پژمان مولایی با مجموعه عکس «مرگ سیاه»، امیرحسین یوسفی کیساری با مجموعه عکس «فوتچل»، اصغر بشارتی با مجموعه عکس «هندسه صید»، احمدرضا مختاریفر با مجموعه عکس «نقشها سخن میگویند» به نمایش گذاشته شده است.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدی مقدم ۲۰ تا ۲۵ آذرماه در پردیس سینمایی ملت و خانه هنرمندان برگزار میشود.
منبع: جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران