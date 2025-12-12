شهروندخبرنگار ما به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) تصاویری از مراسم جشن و شادمانی اهالی روستای ده محمد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشن میلاد با سر سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد و عاشقان و دلباختگان این بانوی مکرک اسلام در مساجد و تکایا گرد هم آمدند و مراسم جشن و شادمانی برگزار کردند. مردم دیندار و متدین روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آبا استان خراسان جنوبی نیز از قافله عشق و شادمانی بازنماندند و مراسم جشنی برگزار کردند.
گفتنی است این مراسم با مولودی خوانی و اجرای گروه سرود یاس‌های فاطمی همراه بود.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی

جشن و شادمانی اهالی روستای ده محمد در سالروز ولاذت حضرت زهرا (س)

جشن و شادمانی اهالی روستای ده محمد در سالروز ولاذت حضرت زهرا (س)

جشن و شادمانی سالروز ولاذت حضرت زهرا (س)

جشن و شادمانی در روستای ده محمد

جشن و شادمانی اهالی روستای ده محمد در سالروز ولاذت حضرت زهرا (س)

جشن و شادمانی اهالی روستای ده محمد

جشن و شادمانی اهالی روستای ده محمد در سالروز ولاذت حضرت زهرا (س)

جشن و شادمانی اهالی روستای ده محمد در سالروز ولاذت حضرت زهرا (س)

جشن و شادمانی اهالی روستای ده محمد در سالروز ولاذت حضرت زهرا (س)جشن و شادمانی اهالی روستای ده محمد

جشن و شادمانی اهالی روستای ده محمد در سالروز ولاذت حضرت زهرا (س)

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جشن و سرور ، مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
گزارش تصویری جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در نیشابور
مراسم جشن میلاد حضرت زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادر را با ما به اشتراک بگذارید
اجرای دکلمه دانش آموز تهرانی در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فریدن با بارش برف رنگ و بوی زمستانی گرفت + فیلم
آخرین اخبار
فریدن با بارش برف رنگ و بوی زمستانی گرفت + فیلم
غافلگیرترین آغوش دنیا همزمان با ولادت حضرت فاطمه (س) در مرکزآموزش شهیدمطهری فراجای نیشابور
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در حرم رضوی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)
فیلمی از برف روبی ارتفاعات کوهستانی روستای لبد کوهرنگ
مسدود شدن جاده روستای قلی دانش آموزان را به دردسر انداخت
نمایی از برگزاری مراسم افتتاحیه محفل قرآنیان در آران و بیدگل
اجرای دکلمه دانش آموز روستای جغدان در وصف حضرت فاطمه (س) + فیلم
گزارش تصویری جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در نیشابور
شادمانی انابدی‌ها در سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر