شهروندخبرنگار ما به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) تصاویری از مراسم جشن و شادمانی اهالی روستای ده محمد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشن میلاد با سر سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد و عاشقان و دلباختگان این بانوی مکرک اسلام در مساجد و تکایا گرد هم آمدند و مراسم جشن و شادمانی برگزار کردند. مردم دیندار و متدین روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آبا استان خراسان جنوبی نیز از قافله عشق و شادمانی بازنماندند و مراسم جشنی برگزار کردند.

گفتنی است این مراسم با مولودی خوانی و اجرای گروه سرود یاس‌های فاطمی همراه بود.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی

