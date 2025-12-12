منابع سوری از بازداشت و ربودن دو جوان از استان قنیطره سوریه توسط ارتش اسرائیل خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های اسرائیلی روز جمعه پس از حمله به چندین روستا در استان قنیطره، جنوب غربی سوریه، دو مرد جوان را در یک ایست بازرسی که ایجاد کرده بودند، بازداشت کردند.

الاخباریه، کانال خبری دولتی سوریه، گزارش داد که «نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی پس از بازداشت دو مرد جوان در یک ایست بازرسی که بین شهر‌ام بطنه و روستای العجرف در حومه قنیطره ایجاد کرده بودند، آنها را دستگیر کردند.»

به گفته این کانال، این اتفاق اندکی پس از آن رخ داد که هواپیما‌های جنگی رژیم تروریستی اسرائیل در ارتفاع پایین بر فراز قنیطره پرواز کردند و همزمان با حمله نیرو‌های اسرائیلی به چندین روستا، این اتفاق افتاد.

حملات رژیم تروریستی اسرائیل به جنوب سوریه اخیرا به امری روزمره تبدیل شده است که شامل بازداشت‌ها و ایجاد ایست‌های بازرسی می‌شود و منجر به افزایش خشم عمومی شده است.

اگرچه دولت الجولانی هیچ تهدیدی برای تل آویو نیست، اما ارتش رژیم تروریستی اسرائیل بار‌ها وارد این کشور شده و حملات هوایی انجام می‌دهد که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و نابودی اماکن نظامی، وسایل نقلیه، سلاح‌ها و مهمات متعلق به ارتش سوریه شده است.

پس از سقوط بشار اسد در ۸ دسامبر سال گذشته، اسرائیل فروپاشی توافق‌نامه‌ی جدایی ۱۹۷۴ با سوریه را اعلام کرد، در حالی که دمشق بار‌ها خواستار پایان دادن به نقض‌های تل‌آویو شده است.

سوری‌ها می‌گویند که ادامه‌ی نقض‌های اسرائیل مانع از توانایی آنها برای بازگرداندن ثبات و مانع تلاش‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری با هدف بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود.

