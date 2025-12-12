با ورود نخستین سامانه بارشی پاییزی، قله برف‌انبار قم سفیدپوش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -بارش نخستین برف پاییزی،  قله برف‌انبار قم را در هاله‌ای از سپیدی فرو برده است و مناظر کم‌نظیری در ارتفاعات جنوبی استان رقم زد. رخدادی که علاوه بر خوشحالی طبیعت‌دوستان، نویدبخش آغاز فصل سرما در مناطق کوهستانی است.

به گفته کوهنوردانی که صبح امروز در منطقه حضور داشتند، دمای هوا به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

کارشناسان هواشناسی استان نیز اعلام کرده‌اند که فعالیت این سامانه بارشی تا فردا ادامه خواهد داشت و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات دیگر قم نیز وجود دارد. آن‌ها از علاقه‌مندان طبیعت خواسته‌اند هنگام صعود به قله، تجهیزات کامل زمستانی به همراه داشته باشند و از مسیرهای ایمن استفاده کنند.

قله برف‌انبار با ارتفاع بیش از ۳۲۰۰ متر، یکی از مهم‌ترین مقاصد کوهنوردی قم است که هر سال با نخستین بارش‌ها، به یکی از زیباترین نقاط طبیعی گردشگری استان تبدیل می‌شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: برف انبار ، گردشگری قم
خبرهای مرتبط
صعود مقتدرانه بسیجیان منتخب به قله برف انبار
صعود بانوان بسیجی قم به قله برف انبار
جانشین رئیس پلیس راه استان قم:
محور برف انبار مسدود است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تکذیب تعطیلی یک‌هفته‌ای مدارس استان قم
نظارت بر ترازو در آستانه شب یلدای قم
الگوگیری نهج البلاغه مسیر رشد جامعه است
آخرین روند احداث مسکن محرومان استان قم
قله برف‌انبار قم سفیدپوش شد+فیلم
درخشش پنج نشان رنگارنگ بر گردن کاراته کا‌های قمی
آخرین اخبار
درخشش پنج نشان رنگارنگ بر گردن کاراته کا‌های قمی
قله برف‌انبار قم سفیدپوش شد+فیلم
آخرین روند احداث مسکن محرومان استان قم
الگوگیری نهج البلاغه مسیر رشد جامعه است
نظارت بر ترازو در آستانه شب یلدای قم
تکذیب تعطیلی یک‌هفته‌ای مدارس استان قم
حال و هوای بارانی حرم حضرت معصومه(س)+فیلم
رتبه اول کشوری قم در غربالگری آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان