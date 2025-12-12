باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -بارش نخستین برف پاییزی، قله برفانبار قم را در هالهای از سپیدی فرو برده است و مناظر کمنظیری در ارتفاعات جنوبی استان رقم زد. رخدادی که علاوه بر خوشحالی طبیعتدوستان، نویدبخش آغاز فصل سرما در مناطق کوهستانی است.
به گفته کوهنوردانی که صبح امروز در منطقه حضور داشتند، دمای هوا بهطور محسوسی کاهش یافته است.
کارشناسان هواشناسی استان نیز اعلام کردهاند که فعالیت این سامانه بارشی تا فردا ادامه خواهد داشت و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات دیگر قم نیز وجود دارد. آنها از علاقهمندان طبیعت خواستهاند هنگام صعود به قله، تجهیزات کامل زمستانی به همراه داشته باشند و از مسیرهای ایمن استفاده کنند.
قله برفانبار با ارتفاع بیش از ۳۲۰۰ متر، یکی از مهمترین مقاصد کوهنوردی قم است که هر سال با نخستین بارشها، به یکی از زیباترین نقاط طبیعی گردشگری استان تبدیل میشود.