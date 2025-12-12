باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه تایمز رژیم تروریستی اسرائیل فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم تروریستی در حال برنامه‌ریزی برای سفر به قاهره است تا قراردادی برای تامین گاز طبیعی مصر امضا کند، اقدامی که در ۱۵ سال گذشته بی‌سابقه خواهد بود.

این روزنامه روز جمعه به نقل از یک منبع ارشد دیپلماتیک آمریکایی نوشت: «مقامات اسرائیلی در روز‌های اخیر با دیپلمات‌های ارشد آمریکایی برای آماده‌سازی این سفر پیش‌بینی‌شده همکاری کرده‌اند.»

این منبع افزود که نتانیاهو با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، دیدار خواهد کرد و به دنبال «تاریخی کردن این دیدار» است.

این منبع خاطرنشان کرد که نتانیاهو انتظار دارد این سفر به یک پیشرفت دیپلماتیک و رسانه‌ای قابل توجه قبل از انتخابات آینده رژیم تروریستی اسرائیل منجر شود و تلاش می‌کند توجهات را از مسائل داخلی بحث‌برانگیزی که او را آزار می‌دهد، منحرف کند.

با این حال، دفتر نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل هرگونه اطلاعی از این طرح را تکذیب کرد و به تایمز اسرائیل گفت: «ما از این موضوع اطلاعی نداریم.»

این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت نیومد انرژی، شریک میدان گازی لویاتان که توسط رژیم تروریستس اسرائیل اشغال شده، اصلاحیه قابل توجهی را در قرارداد صادرات گاز خود با مصر اعلام کرد که حجم آن را تقریبا ۱۳۰ میلیارد متر مکعب (یا ۴.۶ تریلیون فوت مکعب) افزایش می‌دهد و کل درآمد پیش‌بینی‌شده را تا سال ۲۰۴۰ به ۳۵ میلیارد دلار می‌رساند.

میدان لویاتان، که شورون تقریبا ۴۰ درصد سهام عملیاتی آن را در اختیار دارد، منبع اصلی صادرات گاز فلسطین اشغالی توسط اسرائیل به مصر است. مصر و رژیم تروریستی اسرائیل اولین قرارداد واردات گاز خود را در سال ۲۰۲۰ امضا کردند که سپس در اوت گذشته به طور قابل توجهی گسترش یافت.

گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که آمریکل به دنبال برگزاری یک اجلاس سه‌جانبه بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر و بنیامین نتانیاهو در جریان سفر آتی نتانیاهو به فلوریدا در اواخر این ماه است.

منبع: آر تی