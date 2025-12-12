باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا دبیر رئیس فدراسیون جمعه شب پس از مشخص شدن قهرمان لیگ کشتی آزاد با ابراز خرسندی از حضور پرشور تماشاگران گفت: حقیقتاً خوشحالم که اینهمه تماشاگر خوب به سالن آمدند. کشتی امروز به روزهای اوج خود رسیده و به خانههای مردم راه یافته است. این استقبال نشان میدهد که کشتی همچنان محبوبترین ورزش ملی ماست.
وی ضمن قدردانی از وزارت ورزش برای تلاش در آمادهسازی سالن، به مشکلات زیرساختی آن اشاره کرد و گفت: سقف سالن نیازمند تعمیر اساسی است. دو سال پیش تعمیرات جزئی انجام شد، اما کافی نبود. بارها تیمهای فنی را فرستادیم تا مشکلات را برطرف کنند، اما همچنان نیاز به بازسازی جدی وجود دارد.
رئیس فدراسیون در ادامه به حواشی اخیر پرداخت و گفت: کاری که باشگاه ستارگان ساری و کشتیگیرانش انجام دادند، درست نبود. این موضوع باید در کمیته انضباطی بررسی شود. من از تماشاگران بابت این رفتار نادرست عذرخواهی میکنم، چرا که حق آنان بود امروز کشتی ببینند.
وی درباره ورود لیدرهای فوتبال به فضای کشتی نیز اظهار داشت: این افراد تماشاگران واقعی کشتی نبودند. شعارها طراحی شده بود و ربطی به هواداران اصیل نداشت. خوشبختانه اکثریت تماشاگران با شور و احترام در سالن حضور داشتند و من دست همه آنان را میبوسم.
دبیر به وضعیت امیررضا معصومی و تصمیمات آینده او اشاره کرد و گفت: امیررضا مثل فرزند من است. هر تصمیمی بگیرد، در کنار او هستم. اما باید بداند کشتی فقط مدال نیست، بلکه آینده و زندگی در این کشور است. همه قهرمانان بزرگ ما سالها پشت خط ماندند و با تلاش به تیم ملی رسیدند.
وی همچنین درباره شرایط حسن یزدانی گفت: الحمدلله عمل کتف یزدانی موفقیتآمیز بوده و از اردوی اول به تیم ملی اضافه خواهد شد. یزدانی یکی از بزرگترین کشتیگیران تاریخ ماست و باید مراقب سلامتی او باشیم.
رئیس فدراسیون تأکید کرد: ورزشکار حرفهای نباید به حال خود رها شود. باید مرتب با آنها صحبت کرد، مشورت داد و پیگیری کرد. این وظیفه ماست که شرایط تمرین و انتخابیها را بهطور دقیق مدیریت کنیم.
دبیر در پایان با اشاره به بازخوردهای مثبت بینالمللی گفت: «خوشحالیم که حتی روسیه اذعان کرده کشتی ایران در جایگاه خوبی قرار دارد. این نشان میدهد که روزبهروز در حال پیشرفت هستیم. امروز حضور ۳۵۰۰ تماشاگر در سالن، گواهی روشن بر این رشد و محبوبیت است.
