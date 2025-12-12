رییس فدراسیون کشتی در واکنش به شعار‌های تماشاگران فینال لیگ کشتی آزاد گفت: این افراد تماشاگران واقعی کشتی نبودند. شعار‌ها طراحی شده بود و ربطی به هواداران اصیل نداشت. خوشبختانه اکثریت تماشاگران با شور و احترام در سالن حضور داشتند و من دست همه آنان را می‌بوسم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا دبیر رئیس فدراسیون جمعه شب پس از مشخص شدن قهرمان لیگ کشتی آزاد با ابراز خرسندی از حضور پرشور تماشاگران گفت: حقیقتاً خوشحالم که این‌همه تماشاگر خوب به سالن آمدند. کشتی امروز به روز‌های اوج خود رسیده و به خانه‌های مردم راه یافته است. این استقبال نشان می‌دهد که کشتی همچنان محبوب‌ترین ورزش ملی ماست.

وی ضمن قدردانی از وزارت ورزش برای تلاش در آماده‌سازی سالن، به مشکلات زیرساختی آن اشاره کرد و گفت: سقف سالن نیازمند تعمیر اساسی است. دو سال پیش تعمیرات جزئی انجام شد، اما کافی نبود. بار‌ها تیم‌های فنی را فرستادیم تا مشکلات را برطرف کنند، اما همچنان نیاز به بازسازی جدی وجود دارد.

رئیس فدراسیون در ادامه به حواشی اخیر پرداخت و گفت: کاری که باشگاه ستارگان ساری و کشتی‌گیرانش انجام دادند، درست نبود. این موضوع باید در کمیته انضباطی بررسی شود. من از تماشاگران بابت این رفتار نادرست عذرخواهی می‌کنم، چرا که حق آنان بود امروز کشتی ببینند.

وی درباره ورود لیدر‌های فوتبال به فضای کشتی نیز اظهار داشت: این افراد تماشاگران واقعی کشتی نبودند. شعار‌ها طراحی شده بود و ربطی به هواداران اصیل نداشت. خوشبختانه اکثریت تماشاگران با شور و احترام در سالن حضور داشتند و من دست همه آنان را می‌بوسم.

دبیر به وضعیت امیررضا معصومی و تصمیمات آینده او اشاره کرد و گفت: امیررضا مثل فرزند من است. هر تصمیمی بگیرد، در کنار او هستم. اما باید بداند کشتی فقط مدال نیست، بلکه آینده و زندگی در این کشور است. همه قهرمانان بزرگ ما سال‌ها پشت خط ماندند و با تلاش به تیم ملی رسیدند.

وی همچنین درباره شرایط حسن یزدانی گفت: الحمدلله عمل کتف یزدانی موفقیت‌آمیز بوده و از اردوی اول به تیم ملی اضافه خواهد شد. یزدانی یکی از بزرگ‌ترین کشتی‌گیران تاریخ ماست و باید مراقب سلامتی او باشیم.

رئیس فدراسیون تأکید کرد: ورزشکار حرفه‌ای نباید به حال خود رها شود. باید مرتب با آنها صحبت کرد، مشورت داد و پیگیری کرد. این وظیفه ماست که شرایط تمرین و انتخابی‌ها را به‌طور دقیق مدیریت کنیم.

دبیر در پایان با اشاره به بازخورد‌های مثبت بین‌المللی گفت: «خوشحالیم که حتی روسیه اذعان کرده کشتی ایران در جایگاه خوبی قرار دارد. این نشان می‌دهد که روزبه‌روز در حال پیشرفت هستیم. امروز حضور ۳۵۰۰ تماشاگر در سالن، گواهی روشن بر این رشد و محبوبیت است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: لیگ برتر کشتی ، مسابقات کشتی فرنگی
خبرهای مرتبط
دوئل گیله مرد با پادشاه؛ بماند برای بعد
لیگ برتر کشتی؛ شکست تلخ شاگردان کمیل قاسمی برابر تیم بانک شهر
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی؛
رکورد صد درصد مدال شاگردان رنگرز در ریاض؛ ساروی و هدایتی فینالیست شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران قهرمان والیبال دانش‌آموزان جهان شد
لیگ کشتی آزاد؛ استقلال با یزدانی مقتدرانه فینالیست شد
کسب ۱۴ مدال طلا، ۲۱ نقره و ۲۶ برنز توسط پاراشناگران ایران
پایان تلاش وزنه برداران ایران با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز
ژوزه مورایس از الوحده جدا شد
راهیابی بانک شهر به فینال لیگ کشتی آزاد
۲ طلا و ۲ نقره برای پاراتکواندوکاران پسر و دختر ایران
کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد
عنایت‌الهی و اسحاق‌نیا در پاراوزنه‌برداری طلایی شدند
علیزاده اولین طلای پاراتکواندو را گرفت
آخرین اخبار
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد
دبیر: شعار‌های امروز ربطی به هواداران اصیل کشتی نداشت/ باید مراقب سلامتی یزدانی باشیم
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت احمد علیزاده
لیگ برتر فوتبال زنان؛ شکست پرسپولیس و برد ملوان
هفته چهارم لیگ برتر واترپلو برگزار شد
هفته نهم لیگ برتر بسکتبال بانوان؛ استقلال، قهوه باتسام، گروه بهمن و آکادمی سحر پیروز شدند
نساجی متوقف شد/ صنعت نفت رده دوم را حفظ کرد
بانک شهر در فینال جنجالی قهرمان شد
گیتی پسند صدرنشین ماند
۲ طلا و ۲ نقره برای پاراتکواندوکاران پسر و دختر ایران
۶ مدال طلا، نقره و برنز دستاورد پاراتکواندوکاران ایرانی در روز نخست
ژوزه مورایس از الوحده جدا شد
کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد
علیزاده اولین طلای پاراتکواندو را گرفت
ایران قهرمان والیبال دانش‌آموزان جهان شد
هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان؛ استقلال بازی بزرگ هفته را برد
همچنان دو دستگی در اردوی رویینگ زنان/ تمرین مهسا جاور و نوروزی در زنجان
پایان تلاش وزنه برداران ایران با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز
سقوط یک پله‌ای فوتسال بانوان، جایگاه بدون تغییر فوتسال مردان
عنایت‌الهی و اسحاق‌نیا در پاراوزنه‌برداری طلایی شدند
راهیابی بانک شهر به فینال لیگ کشتی آزاد
دنیامالی: تلاش می‌کنیم زمان رویداد همزمان بازی با مصر تغییر کند
لیگ کشتی آزاد؛ استقلال با یزدانی مقتدرانه فینالیست شد
کسب ۱۴ مدال طلا، ۲۱ نقره و ۲۶ برنز توسط پاراشناگران ایران
پیروزی فیورنتینا و کریستال پالاس و تساوی یاران قلی‌زاده در لیگ کنفرانس اروپا
پیروزی قاطع رم در اسکاتلند/ برد لیون، استون ویلا و بولونیا در شب شکست دراماتیک فاینورد
هاشمی: از تجربیات الهه منصوریان در تیم ملی ووشو استفاده می‌کنم
بازیکنان تاریخ مصرف گذشته باید کنار گذاشته شوند