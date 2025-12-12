حریمی که خصوصی نیست + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - گمرک و حفاظت مرزی آمریکا از طرح جدیدی رونمایی کرده که براساس آن، سابقه فعالیت مسافران در فضای مجازی طی پنج سال اخیر پیش از ورود به این کشور بررسی خواهد شد. این مقررات جدید نهتنها برای متقاضیان ویزا، بلکه برای شهروندان کشورهایی که پیشتر بدون ویزا وارد آمریکا میشدند نیز الزامی اعلام شده است.
مسئولان CBP میگویند هدف این طرح، افزایش سطح ارزیابیهای امنیتی و شناسایی تهدیدات احتمالی پیش از ورود مسافران است. طبق اعلام این نهاد، کاربر باید اطلاعات حسابهای آنلاین خود را در فرمهای ورودی ثبت کند تا امکان بررسی فعالیتهای عمومی او فراهم شود.