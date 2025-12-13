باشگاه خبرنگاران جوان- روز گذشته قسمت تازه‌ای از برنامه «گنگ» با اجرای علی ضیا در پلتفرم فیلیمو منتشر شد. انتشار این برنامه بلافاصله با واکنش رسانه‌ها همراه شد؛ چرا که بعد از پیگیری مشخص شد این برنامه هیچ‌گونه مجوز رسمی از سوی ساترا برای انتشار دریافت نکرده است. همین مسئله موجب شد ساترا از پیگیری حقوقی برای برخورد با عوامل انتشار بدون مجوز خبر دهد و اعلام کند که موضوع را از مسیر قانونی دنبال خواهد کرد.

با این حال، حاشیه‌ها تنها به نبود مجوز محدود نماند؛ بلکه نوع طراحی، فرم و محتوای برنامه نیز با انتقاد‌های گسترده روبه‌رو شد. برنامه «گنگ» از نظر اجرا و فضاسازی، شباهتی با استاندارد‌های شناخته‌شده تولیدات فرهنگی ایرانی ندارد و تقلیدی سطحی از برخی برنامه‌ها و ویدیو‌های موسیقی کشور‌های غربی است.

البته حضور هم‌زمان دختران و پسران به طور مختلط با پیشینه و الگو‌های فرهنگی ایران تناسب ندارد و در کنار سبک اجرای موسیقی که کپی‌برداری از محصولا غربی است، تولید کننده ترکیبی پدید آورده که «نسخه‌ای شتاب‌زده و بی‌هویت» از محصولات خارجی است.

نکته قابل تأمل‌تر آنکه پلتفرم نماوا—که خود در خردادماه به دلیل انتشار بدون مجوز سریال «سووشون» با حکم توقیف روبه‌رو شد—این‌بار نه‌تنها از اقدام غیرقانونی فیلیمو انتقاد نکرده، بلکه در موضعی حمایتی، انتشار این برنامه بدون مجوز را نوعی «جسارت» و اقدام مثبت توصیف کرده است. این موضع‌گیری، برخلاف انتظار، به نظر می‌رسد هم‌راستا با دهن‌کجی به قوانین رسمی صوت و تصویر فراگیر باشد؛ قوانینی که بر اساس آن تمام پلتفرم‌ها موظف به دریافت مجوز پیش از انتشار محتوا هستند.

فیلیمو نیز پیش از این سابقه چنین رفتار‌هایی را داشته است. در ماجرای انتشار سریال «تاسیان» نیز این پلتفرم با سازوکار مشابهی عمل کرد و بدون طی کردن روند قانونی، اقدام به پخش محتوا کرد. به نظر می‌رسد تکرار این رویه نشان داده است که این پلتفرم، با اتکا به تجربه‌های قبلی، تصور می‌کند می‌تواند بدون نگرانی از پیامد‌های حقوقی، باز هم به همین شیوه پیش برود.

اکنون بسیاری منتظرند ببینند دستگاه قضایی چه واکنشی نسبت به این تخلفات مکرر خواهد داشت و آیا برخوردی بازدارنده با چنین رویکرد‌هایی صورت می‌گیرد یا خیر.

منبع: فارس