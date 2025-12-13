شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات نوبت دهی سایت تعویض پلاک ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به اینکه سایت تعویض پلاک پلتفرمی سراسری است و روزانه مخاطبان بسیاری به آن مراجعه می‌کنند، این امکان وجود دارد که در برخی موارد کند شود یا حتی دسترسی خود را از دست دهید. اما همانطوری که راه اندازی این پلتفرم؛ باعث سهولت کاربران می‌شود؛ اختلال آن دشواری‌هایی را به همراه دارد.
شهروندخبرنگار ما از عدم موفقیت برای نوبت دهی تعویض پلاک ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد. 

متن پیام شهروندخبرنگار

متاسفانه الان چندین روز از نیمه آذر گذشته و من از اوایل آذر ۱۴۰۴ به دنبال نوبت تعویض پلاک ایران هستم و هنوز موفق به گرفتن نوبت نشدم. الان ۲۱ آذر است و من متاسفانه هنوز بلاکلیف هستم. لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: تعویض پلاک خودرو ، مشکلات مردم ، اختلال در سامانه
مشکلات نوبت دهی در سایت تعویض پلاک از زبان شهروندخبرنگار
