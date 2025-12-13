باشگاه الحسین اردن تصمیم گرفت که سرمربی خود را از کار برکنار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - الحسین اردن حریف سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا به شمار می‌آید.

این باشگاه اردنی تصمیم گرفت که سرمربی خود را از کار برکنار کند. هدایت الحسین اردن را ماچادوی پرتغالی برعهده داشت که بعد از نتایج ضعیف اخیر از جمله شکست برابر سپاهان نماینده ایران از کار برکنار شد.

باشگاه اردنی هدایت تیم را به صورت موقت به بشار بنی یاسین سپرد.

جدال برگشت دو تیم با پیروزی دو بر صفر سپاهان به پایان رسید تا نماینده ایران با ۷ امتیاز در صدر جدول رده بندی این گروه قرار گیرد. در این گروه الحسین با یک بازی کمتر ۶ امتیازی است و آخال هم با ۱ امتیاز در قعر قرار دارد.

منبع: ایسنا