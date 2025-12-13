مدیر کل ورزش و جوانان گیلان از پرداخت وام ازدواج به بیش از ۱۱ هزار زوج گیلانی خبر داد و گفت :۱۳ هزار و ۳۷۷ زوج در صف انتظار قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ جهانبخش آرمان ، مدیر کل  ورزش جوانان گیلان به پرداخت وام ازدواج در گیلان اشاره کرد و افزود: پرداخت تسهیلات  ازدواج در گیلان با جدیت پیگیری می شود. 

مدیر کل  ورزش جوانان گیلان با بیان ایتکه ۲۴ هزار و ۶۱۱ نفر در گیلان در صف انتظار وام ازدواج بودند،  گفت : که از این مجموع تا مهر ماه امسال به ۱۱ هزار و ۳۳۴  زوج وام ازدواج  پرداخت شد. 

وی تصریح کرد :  در حال حاضر ۱۳ هزار و ۳۷۷  زوج در صف انتظار وام قرار دارند.

مدیر کل  ورزش جوانان گیلان خاطر نشان ساخت : رشد جمعیت جوان یکی از اهدافی است که این اداره کل با همراهی دیگر دستگاهای اجرای پیگیر می شود.  

وی با اشاره به اینکه گیلان با بحران جمعیت جوان روبه رو است، گفت : لذا همه دستگاهای مربوطه باید پای کار باشند تا زمینه ازدواج و فرزند آوری  جوانان را مهیا شود . 

