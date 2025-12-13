خبرنگار سرشناس فرانسوی از سبک سختگیرانه ژابی آلونسو در رئال سخن به میان آورد و تاکید کرد که چند ستاره سرشناس این تیم با این مربی به مشکل برخورده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئال مادرید روز‌های بسیار سخت و کابوس واری را با ژابی آلونسو تجربه می‌کند.

رئال در ۸ بازی اخیر خود تنها دو تساوی را کسب کرده است.

تیم آلونسو که در لالیگا با دو گل شکست خورده بود در دیدار برابر منچستر سیتی هم با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد تا انتقاد‌ها از آلونسو بسیار زیاد شود و این سرمربی جوان به شدت زیر فشار قرار گیرد.

رامون مولینا، روزنامه‌نگار سرشناس فرانسوی از شرایط سختی آلونسو در رئال سخن به میان آورد. 

او نوشت: ژابی آلونسو مانند کارلو آنچلوتی نیست؛ آنچلوتی خود را با امکانات موجود سازگار می‌کند و شکایتی نمی‌کند. بازیکنان جوانی مانند جود بلینگهام، اندریک، رودریگو و وینیسیوس از سبک مدیریتی سخت‌گیرانه و کنترل‌گرانه آلونسو ناراضی هستند. او جلسات ویدیویی طولانی برگزار می‌کند و انتظار دارد بازیکنان با تمرکز و توجه کامل در آنها شرکت کنند.

مولینا در ادامه نوشت: به نظر می‌رسد که آلونسو با بازیکنان مانند سربازان ارتش خود رفتار می‌کند. این موضوع باعث ایجاد تنش در رختکن تیم شده است به خصوص میان بازیکنان جوانی که به سبک انعطاف‌پذیرتر آنچلوتی عادت دارند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: رئال مادرید ، لالیگا
خبرهای مرتبط
وضعیت مصدومیت امباپه فردا مشخص می‌شود
لیگ قهرمانان اروپا؛
بازگشت سیتی در برنابئو مقابل رئال/ پیروزی یوونتوس و آرسنال و توقف پاری سن ژرمن + فیلم
سیتی به دنبال معاوضه بزرگ با رئال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اخراج سرمربی حریف سپاهان
محمدیان: عبدالرشید سعدالله یف لحظه آخر از حضور در ایران پشیمان شد
سیداکوف: سطح لیگ کشتی ایران بالا بود/ شور و هیجان سالن عالی بود+ فیلم
غلامرضا محمدی: تیم ساری دنبال بهانه بود که کشتی نگیرد/ امروز با اقتدار بیشتری این تیم را شکست می‌دادیم
ابراهیم کادیف: تماشاگران ایران را خیلی دوست دارم
خطر محرومیت در انتظار ۳ بازیکن پرسپولیس
الاهلی قرارداد ریاض محرز را تمدید نمی‌کند
بازیکنانی که با آلونسو به مشکل برخورده‌اند
رکوردشکنی درخواست بلیت جام جهانی/ پرطرفدارترین بازی‌ها کدام‌اند؟
دیدار‌های تدارکاتی جام جهانی؛ رقیب ایران روبروی برزیل
آخرین اخبار
درخشش طارمی در سوپرلیگ یونان؛ مهاجم ایرانی مهره تأثیرگذار المپیاکوس
حیرت اتحادیه جهانی از بازگشت مقتدرانه یزدانی
با حکم معاون وزیر؛ ناظم الشریعه مسئول توسعه ورزش شهر‌های جدید ایران شد
میراسماعیلی: هدف جودو ایران کسب مدال در المپیک است
فیفا همسو با آمریکا؛ سکوت مشکوک اینفانتینو
شایعات عجیب پیرامون نقل و انتقالات پرسپولیس
صعود حقیقت شناس به نیمه نهایی پاراتکواندو
مشکل اصلی سال‌های اخیر استقلال چیست؟
۲ مدال برنز برای تیم‌های دوبل دختران و پسران ایران
مدافع استقلال بازی با خیبر را از دست داد
اعضای کمیته فنی کشتی فرنگی قهرمانی کشور معرفی شدند
الاهلی قرارداد ریاض محرز را تمدید نمی‌کند
رکوردشکنی درخواست بلیت جام جهانی/ پرطرفدارترین بازی‌ها کدام‌اند؟
بازیکنانی که با آلونسو به مشکل برخورده‌اند
دیدار‌های تدارکاتی جام جهانی؛ رقیب ایران روبروی برزیل
اخراج سرمربی حریف سپاهان
خطر محرومیت در انتظار ۳ بازیکن پرسپولیس
عالیشاه و عمری به بازی با آلومینیوم رسیدند/ شاید باکیچ یک نیمه بازی کند
نباید قرعه ایران در جام جهانی را آسان بدانیم/ ترکیب تیم ملی تقریبا شناخته شده است
علی عسگری: قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل دست خودش نیست
غلامرضا محمدی: تیم ساری دنبال بهانه بود که کشتی نگیرد/ امروز با اقتدار بیشتری این تیم را شکست می‌دادیم
ابراهیم کادیف: تماشاگران ایران را خیلی دوست دارم
محمدیان: عبدالرشید سعدالله یف لحظه آخر از حضور در ایران پشیمان شد
سیداکوف: سطح لیگ کشتی ایران بالا بود/ شور و هیجان سالن عالی بود+ فیلم
امیررضا معصومی: اگر حرفی نمی زنم از روی احترام و ادب است/ مشکلی با فدراسیون کشتی ندارم
دبیر: معصومی بداند کشتی فقط مدال نیست/ کاهش وزن پیاپی قاسمپور را دچار مشکل کرده
پیام وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی والیبال دانش‌آموزی ایران پس از قهرمانی جهان
کاوه: حواشی فینال زیبنده کشتی نبود/ یزدانی فراتر از تصور بود
تیم استقلال در مراسم اهدای مدال لیگ برتر کشتی آزاد شرکت نکرد+ فیلم
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد