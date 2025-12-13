باشگاه خبرنگاران جوان - رئال مادرید روز‌های بسیار سخت و کابوس واری را با ژابی آلونسو تجربه می‌کند.

رئال در ۸ بازی اخیر خود تنها دو تساوی را کسب کرده است.

تیم آلونسو که در لالیگا با دو گل شکست خورده بود در دیدار برابر منچستر سیتی هم با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد تا انتقاد‌ها از آلونسو بسیار زیاد شود و این سرمربی جوان به شدت زیر فشار قرار گیرد.

رامون مولینا، روزنامه‌نگار سرشناس فرانسوی از شرایط سختی آلونسو در رئال سخن به میان آورد.

او نوشت: ژابی آلونسو مانند کارلو آنچلوتی نیست؛ آنچلوتی خود را با امکانات موجود سازگار می‌کند و شکایتی نمی‌کند. بازیکنان جوانی مانند جود بلینگهام، اندریک، رودریگو و وینیسیوس از سبک مدیریتی سخت‌گیرانه و کنترل‌گرانه آلونسو ناراضی هستند. او جلسات ویدیویی طولانی برگزار می‌کند و انتظار دارد بازیکنان با تمرکز و توجه کامل در آنها شرکت کنند.

مولینا در ادامه نوشت: به نظر می‌رسد که آلونسو با بازیکنان مانند سربازان ارتش خود رفتار می‌کند. این موضوع باعث ایجاد تنش در رختکن تیم شده است به خصوص میان بازیکنان جوانی که به سبک انعطاف‌پذیرتر آنچلوتی عادت دارند.

منبع: ایسنا