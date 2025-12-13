باشگاه الاهلی عربستان قصد ندارد قرارداد ستاره الجزایری خود را تمدید کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریاض محرز یکی از ستاره‌های بزرگ و سرشناسی است که در لیگ عربستان بازی می‌کند.

این ستاره الجزایری بعد از درخشش در لیگ برتر انگلیس با پیراهن تیم‌های لسترسیتی و منچسترسیتی راهی الاهلی شد و توانست با این تیم قهرمانی در لیگ نخبگان آسیا را به دست آورد.

مدیریت باشگاه الاهلی عربستان تصمیم گرفته است که فعلا پرونده تمدید قرارداد ریاض محرز را ببندد.

به گزارش روزنامه «الشرق الاوسط»، مدیریت باشگاه الاهلی دو دلیل اصلی برای عدم اولویت دادن به تمدید قرارداد محرز ذکر کرده است؛ اول، باقی ماندن قرارداد محرز تا تابستان ۲۰۲۷ و دوم، عامل سن او که از ۳۴ سال گذشته است و تمدید قرارداد را در حال حاضر اولویت نمی‌داند.

محرز در تابستان ۲۰۲۳ از منچستر سیتی به الاهلی عربستان پیوست و قراردادی چهار ساله تا ژوئن ۲۰۲۷ امضا کرد و از آن زمان یکی از ستارگان برجسته این تیم بوده است.

این بازیکن در فصل جاری در ۱۹ بازی در تمام رقابت‌ها شرکت کرده و موفق به زدن ۴ گل و دادن ۷ پاس گل شده است.

بر اساس آمار سایت «ترانسفرمارکت»، محرز در طول دوران حضورش در الاهلی، در ۹۷ بازی در تمام مسابقات شرکت کرده و ۳۳ گل زده و ۴۲ پاس گل داده است که تأثیر قابل توجهی بر تیم داشته است.

هر چند این ستاره الجزایری نقش به سزایی در موفقیت‌های اخیر الاهلی داشته است با این حال این باشگاه عربستانی فعلا قصد تمدید قرارداد این ستاره باتجربه را ندارد.

 روزنامه الشرق الاوسط در ادامه خبر خود نوشت که باشگاه الاهلی با راجر ایبانس مدافع برزیلی و ادوارد مندی دروازه‌بان ملی‌پوش سنگالی برای تمدید قرارداد به توافق دست پیدا کرده است.

منبع: ایسنا

الاهلی قرارداد ریاض محرز را تمدید نمی‌کند
الاهلی قرارداد ریاض محرز را تمدید نمی‌کند
