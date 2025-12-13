به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان, امنیت انتخابات موضوع مهمی است و در این دوره فضای امنی برای ثبت مشارکت سیاسی مردم فراهم خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- علی اکبر ورمقانی روز شنبه در همایش آموزشی اعضای هیات نظارت بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا در سنندج اظهار کرد: از ۲۱ دی‌ماه ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا آغاز می‌شود و هیات‌های اجرایی و نظارت مکلف به پیشبرد فرآیند بر اساس تقویم انتخابات هستند تا در ۱۱ اردیبهشت، شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه باشیم.

وی با اشاره به اینکه ارزش و اهمیت و جایگاه انتخابات در نظام سیاسی جمهوری اسلامی روشن است، افزود: هیات نظارت بازوان توانمند هیات اجرایی هستند که در انتخاب معتمدان، می‌توانند فرمانداران را یاری دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان یادآورشد: امنیت انتخابات موضوع مهمی است و در این دوره فضای امنی برای ثبت مشارکت سیاسی مردم فراهم خواهد شد.

ورمقانی بخش بزرگی از برگزاری فرآیند انتخابات را در جمهوری اسلامی بر عهده مردم دانست و اضافه کرد: سلامت انتخابات با همکاری، همدلی و همراهی هیات اجرایی و معتمدان و نظارت هیات‌های نظارت و با نقش نظارتی خود مردم امکانپذیر است.

وی افزود: این دوره از انتخابات بصورت الکترونیکی در کشور برگزار می‌شود و با اتخاذ سازوکار‌های مناسب دغدغه مردم در زمینه سلامت انتخابات تامین شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همدلی و همراهی هیات‌های نظارت و اجرایی را رمز برگزاری انتخاباتی موفق برشمرد و گفت: این به معنای عدول از اصول هیات‌های نظارت و اجرایی نیست بلکه تعامل سازنده باید دنبال شود.

ورمقانی اضافه کرد: هیچکدام از مسوولان حق دخل و تصرف در انتخابات را ندارند و کسانی که در این فرایند هستتد، قانونی، شرعی و اخلاقی حق ندارند له یا علیه هیچ داوطلبی فعالیت داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان یادآور شد: یکی از افتخارات در حوزه مردمسالاری، برگزاری انتخابات در ایران اسلامی است که از سال ۷۷ اصل بر زمین مانده قانون اساسی درباره شورای اسلامی به نظام اداری کشور پیوست و با وجود گذشت این سال‌ها مزایا و معایبی داشته است که امیدواریم معایب ان کاهش یافته و پارلمان‌های محلی بتوانند وظایف قانونی خود را اجرا کنند.

ورمقانی ادامه داد: مشارکت مردم در دوره‌های مختلف متنوع بوده و در استان مشارکت ۷۴درصدی ثبت شده و در برخی شهرستان‌ها تا ۹۵درصد هم بوده است.

وی اضافه کرد: در دوره‌های اخیر کمی از میزان سرمایه اجتماعی کم شده وتلاش داریم سطح مشارکت مردم را بهبود دهیم که از جمله راهکار‌های آن این است در هیات‌های اجرایی و نظارت نگاه بازتری نسبت به داوطلبان داشته باشند تا طیف گسترده و متنوعی از داوطلبان برای سلایق مختلف وجود داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان افزود: تلاش دشمن برای ایجاد بحران و نارضایتی در پی افزایش قیمت بنزین با همه شایعه‌پراکنی‌ها راه به جایی نبرد و فضای آرامی را از شب گذشته و در پی ابلاغ اجرای این طرح در استان و کشور داشته‌ایم.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی نیز در این همایش اظهار کرد: امانتداری ویژگی دیگر اعضای هیات نظارت است و باید به این مهم توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه عدالت مساله‌ای ضروری است، افزود: در کردستان کسانی که دنبال حقیقت هستند عزت، قدرت و عدالت را دنبال می‌کنند و در آیات قرآن هم قائمان به قسط و عدل مورد تحسین قرار گرفته‌اند.

نماینده ولی فقیه در کردستان یادآور شد: در امر نظارت و تایید صلاحیت، داشتن انصاف ضروری است و شرط و ملاک آن، این است هرچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسندی.

حجت الاسلام پورذهبی با اشاره به کلام امام خمینی (ره) که «میزات رای ملت است»، گفت: وسعت نظر و حضور گسترده در انتخابات بستر تحکیم نطام جمهوری اسلامی است.

وی تاکید کرد: امید، وحدت و آرامش رمز اصلی پیشرفت جامعه است و مردمی که درگیر تورم و گرانی هستند و مشکلات دیگری هم دارند، نباید درگیر این شبهه‌ها شوند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و برخی اتفاقات بعد از شهادت آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: ایجاد محدودیت برای داوطلبان و لزوم قوام کشور با مشارکت گسترده مردم، شرایط دوره آتی انتخابات را متمایز از دوره‌های گذشته کرده است.

حجت الاسلام پورذهبی درباره مساله‌ای که برای تعدادی از معلمان کردستانی پیش آمده هم گفت: برخی با بازنمایی مجدد آن، مطالب ۶ ماه قبل را رسانه‌ای می‌کنند.