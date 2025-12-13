سال‌ها پیش، در طبقه‌ی بالای یک مغازه‌ی کوچک در یکی از خیابان‌های شلوغ شهر، جوانی هجده‌ساله با قلبی پر از امید و ذهنی لبریز از رویا، تصمیم گرفت مسیر خودش را بسازد. نه سرمایه‌ای داشت، نه تجربه‌ای در تجارت، اما چیزی درونش روشن بود؛ ایمانی راسخ به اینکه اگر بخواهد، می‌تواند از هیچ، جهانی بسازد.

آغاز یک رویا در تکنو

آرش حلمی، آن جوان پرانرژی، در همان روزها دانشجوی مهندسی صنایع بود. روزها میان درس و پروژه‌های دانشگاه می‌گذشت و شب‌ها در اتاق کوچکش تا نیمه‌شب با تولیدکنندگان خارجی مکاتبه می‌کرد. هدفش مشخص بود: وارد دنیای بزرگ تجارت شود، نه برای فروش، بلکه برای ساختن آینده‌ای متفاوت.

اولین شکست، اولین درس آرش حلمی

اولین تجربه وارداتش با شکست همراه بود. محموله‌ای که با زحمت تهیه کرده بود، پر از دستگاه‌های معیوب از آب درآمد. برای خیلی‌ها این اتفاق می‌توانست پایان رویا باشد، اما برای آرش، تازه آغاز ماجرا بود.

با هزینه شخصی، دستگاه‌ها را تعمیر کرد، شهر به شهر سفر کرد، محصول را به مردم معرفی کرد و از دل همان شکست، نخستین درس بزرگ زندگی‌اش را گرفت: اگر باور داشته باشی، حتی شکست هم می‌تواند سکوی پرتاب باشد.

لمس بازار و یادگیری بی‌پایان

او تصمیم گرفت مسیر رشد را از دل تجربه بگذراند، نه از پشت میز. به نمایشگاه‌های بین‌المللی رفت، از انبارها تا خطوط تولید کارخانه‌ها را دید، با مهندسان و طراحان صحبت کرد و از هر گفت‌وگو دانشی تازه آموخت.

سفرهای کاری‌اش به‌مرور تبدیل به کلاس‌های درس واقعی شدند؛ کلاس‌هایی بی‌کتاب اما پر از تجربه، جزئی‌نگری و دید تازه به بازار جهانی.

از صوتی و تصویری تا لوازم خانگی کوچک

تکنو ابتدا با واردات محصولات صوتی‌وتصویری پا به بازار گذاشت، اما آرش خیلی زود فهمید که آینده در جایی دیگر است؛ جایی که فناوری مستقیماً زندگی مردم را لمس می‌کند.

از همین نقطه بود که تصمیم گرفت تمرکز خود را بر لوازم خانگی کوچک بگذارد، وسایلی که بخشی از لحظات روزمره و صمیمی خانه‌های ایرانی‌اند.

همکاری با طراحان و مهندسان برجسته‌ی ایتالیایی، نقطه‌ی عطف مسیر تکنو شد. نتیجه‌ی این همکاری، تولد محصولاتی بود که نه‌تنها از نظر عملکرد، بلکه از نظر طراحی و زیبایی‌شناسی نیز با استانداردهای جهانی برابری می‌کردند.

چای‌سازها، انواع اسپرسوساز ، آون توسترها، جاروبرقی‌ها، آبمیوه‌گیری‌ها، سرخ‌کن‌های بدون روغن و انواع گوشت کوب برقی تکنو با امضای طراحی ایتالیایی، خیلی زود جای خود را در خانه‌های ایرانی باز کردند.

ستون پنهان موفقیت در تکنو

در تمام این مسیر، بزرگ‌ترین تکیه‌گاهش پدرش، حبیب حلمی بود؛ مردی که بیشتر از هر سرمایه‌ی نقدی، چیزی ارزشمندتر به او بخشید: اعتماد، جرئت و پشتوانه‌ی روحی.

حبیب حلمی سال‌ها در بازار ایران زیسته بود؛ بازاری پر از فراز و فرود. شکست‌هایی که تلخی‌شان درس شد و موفقیت‌هایی که شیرینی‌شان تجربه ساخت. همین اندوخته‌های سال‌ها کار و مبارزه را بی‌هیچ چشم‌داشتی در اختیار فرزندش گذاشت.

حمایت‌های او مثل ستون‌های پنهانی بود که بنای تکنو بر آن استوار شد؛ ستون‌هایی که شاید در ظاهر دیده نمی‌شدند، اما نبودشان ادامه‌ی مسیر را ناممکن می‌کرد.

تولد تکنو در ایران

با رشد تقاضا، تصمیم بزرگ باید گرفته می‌شد. در سال‌هایی که زمزمه‌ی ممنوعیت واردات لوازم خانگی در کشور شنیده می‌شد، بسیاری از برندها دچار بلاتکلیفی بودند.

اما آرش حلمی و تیمش پیش از اجرای قانون، مسیر خود را انتخاب کرده بودند: تولید داخلی با استاندارد جهانی.

پیش از هر محدودیتی، قالب‌ها آماده شد، خطوط تولید شکل گرفت و تیم‌های تحقیق و توسعه (R&D) تأسیس شدند. دانش طراحی ایتالیایی به خطوط تولید ایران منتقل شد تا کیفیت جهانی در داخل کشور حفظ شود.این تصمیم جسورانه، نقطه‌ی عطفی در صنعت لوازم خانگی ایران بود. تکنو نه‌تنها جای خالی برندهای خارجی را پر کرد، بلکه توانست کیفیت، نوآوری و اعتماد را هم‌زمان در محصولات خود ترکیب کند.

نسل دوم، نگاهی نو

در همین دوران، پژمان حلمی که به‌تازگی از رشته مهندسی فارغ‌التحصیل شده بود، به شرکت پیوست. سكان فروش را به دست گرفت؛ تصمیمی که سرنوشت شرکت را تغییر داد. پژمان با روحیه‌ای جسور و ذهنی تحلیلی، ساختار فروش را از حالت سنتی خارج کرد و آن را به مدلی علمی و هدفمند رساند و شبکه توزیع منسجمی طراحی کرد.

پژمان تنها به فروش بسنده نکرد؛ او بازاریابی را نیز متحول ساخت. شناخت دقیق نیاز مشتریان، تحلیل رفتار مصرف‌کننده و ایجاد کانال‌های ارتباطی تازه، باعث شد برند تکنو در مدت کوتاهی جایگاه ویژه‌ای در بازار پیدا کند. حضور او چنان اثرگذار بود كه تکنو را به یک برند حرفه‌ای و قابل اعتماد تبديل كرد . تلاش‌های او خیلی زود اين برند را به جمع صادرکنندگان برتر لوازم خانگی در عراق رساند؛ موفقیتی که نشان می‌داد مسير درست بوده است.

فلسفه‌ی برند تکنو

تکنو فقط یک برند نیست؛ روایتی است از ایمان، تلاش و نوآوری. برندی که از دل آرزوها و سختی‌ها برخاست تا امروز نماد کیفیت، اعتماد و زندگی مدرن ایرانی باشد.

با ترکیب طراحی ایتالیایی، فناوری جهانی و تولید داخلی، تکنو ثابت کرده است که می‌توان محصولی ساخت که در عین زیبایی و نوآوری، با نیازها و سلیقه‌ی خانواده‌های ایرانی هم‌خوانی کامل داشته باشد.

تکنو امروز؛ رهبر بازار لوازم خانگی کوچک

راهی که از یک اتاق کوچک آغاز شد، امروز به کارخانه‌ای مجهز با هزاران مترمربع فضای تولیدی، ده‌ها خط مونتاژ و صدها نمایندگی خدمات پس از فروش در سراسر کشور رسیده است.

تکنو حالا رهبر بازار لوازم خانگی کوچک در ایران است برندی که کیفیت، طراحی و رضایت مشتری را در قلب فلسفه‌ی خود دارد.

اما اینجا پایان مسیر نیست. آرش حلمی همان پسر هجده‌ساله‌ی پر امید که امروز یکی از کارآفرینان برتر کانادا و مخترع ثبت‌شده بین‌المللی است، هنوز همان جمله‌ی همیشگی را تکرار می‌کند: موفقیت مقصد نیست؛ مسیری‌ست که باید هر روز با عشق، پشتکار و باور طی شود.

چشم‌انداز آینده تکنو ای اند وی

تکنو در مسیر توسعه، به آینده‌ای می‌اندیشد که در آن خانه‌های ایرانی هوشمندتر، راحت‌تر و سبزتر باشند. از بهینه‌سازی مصرف انرژی گرفته تا طراحی‌های هوشمند و مینیمال، همه چیز در تکنو با هدف بهبود کیفیت زندگی شکل می‌گیرد.

برند تکنو ای اند وی در حال حاضر علاوه بر ایران، گام‌هایی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و صادرات نیز برداشته و چشم‌اندازش تبدیل شدن به برند بین‌المللی لوازم خانگی ایرانی است. برندی که با افتخار روی محصولاتش نوشته شده باشد: ساخته شده در ایران، با استاندارد جهانی.