باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- غریب سجادی با اشاره به جایگاه شوراها در نظام تصمیمگیری کشور اظهار کرد: شوراهای شهر و روستا بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای مدنی، نقش واسطهای میان مردم و نهادهای فرادستی دارند و میتوانند صدای مطالبات عمومی را بهدرستی به مسئولان منتقل کنند. از سوی دیگر، شوراها بهویژه در شهرها یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری هستند و تصمیمات آنها تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم دارد.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات شوراها در سال آینده همزمان با سراسر کشور افزود: انتخابات پیشرو نخستین دورهای است که در سطح کشور و در تمامی شهرها و روستاها بهصورت کاملاً الکترونیکی برگزار میشود؛ اقدامی که موجب افزایش سلامت، امنیت و شفافیت فرآیند انتخابات خواهد شد.
فرماندار سنندج با بیان اینکه ثبتنام داوطلبان نیز بهطور کامل الکترونیکی انجام میشود، گفت: برخلاف دورههای گذشته که ثبتنام بهصورت حضوری و دستی انجام میشد، دولت در یک سال اخیر بسترهای لازم را فراهم کرده تا داوطلبان بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانههای مربوطه ثبتنام کنند.
سجادی تأمین زیرساختهای فنی از جمله اینترنت و تجهیزات اخذ رأی را از اولویتهای وزارت کشور دانست و تصریح کرد: تاکنون مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشده و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات کاملاً الکترونیکی در شهر سنندج، سایر شهرها و تمامی روستاهای شهرستان اندیشیده شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکار نظارت بر انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: در انتخابات شوراها، هیئتهای نظارت متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند و برخلاف انتخابات ریاستجمهوری و مجلس، شورای نگهبان در این فرآیند نقشی ندارد. هیئتهای اجرایی نیز به مسئولیت فرمانداران و بخشداران تشکیل میشود و مراحل مختلف انتخابات طبق قانون در حال اجراست.
فرماندار سنندج تشکیل هیئتهای اجرایی متشکل از افراد خوشنام، نخبه و از سلایق مختلف را یکی از مهمترین ارکان برگزاری انتخابات سالم دانست و افزود: بیطرفی برگزارکنندگان، سلامت، امنیت و مشارکت حداکثری، اصول بنیادین انتخابات شوراهاست و تلاش میکنیم این پیام بهدرستی به جامعه منتقل شود.
سجادی در ادامه با اشاره به عملکرد شوراها در توسعه روستاها گفت: شوراهای روستایی بهرغم امکانات محدود، نقش مؤثری در عمران، آبادانی و حفظ انسجام اجتماعی ایفا کردهاند و بسیاری از پروژههای عمرانی روستایی با مشارکت مردم و پیگیری شوراها به ثمر نشسته است. افزایش چشمگیر اعتبارات دهیاریها در یک سال گذشته، نشاندهنده توجه ویژه دولت به توسعه روستاهاست.
فرماندار سنندج در پایان از نخبگان، تحصیلکردگان و افراد دغدغهمند خواست با جدیت در انتخابات شوراها حضور یابند و ثبتنام کنند و گفت: برای داشتن شوراهایی پویا، متخصص و پاسخگو، حضور نیروهای توانمند و آگاه در این عرصه ضروری است.