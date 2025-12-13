نشست خبری هفتمین جشنواره تئاتر شهر صبح امروز در سالن جلسات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - نشست رسانه‌ای هفتمین جشنواره تئاتر شهر همراه با رونمایی پوستر صبح امروز شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات شهرداری تهران برگزار شد.

در ابتدای مراسم آیاتی از کلام‌الله مجید قرائت و سرود ملی کشورمان پخش شد.

امین اشرفی دبیر هفتمین جشنواره تئاتر شهر بیان کرد: پس از هشت سال وقفه درحال برگزاری جشنواره وزین سال‌های گذشته تئاتر شهر هستیم. امیدوارم حضور پرشور اصحاب رسانه را در جشنواره داشته باشیم. حدود دوسال در خانه جشنواره تلاش کردیم تا جشنواره تئاتر شهر را برگزار کنیم.

سپس خراسانی زاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری جشنواره تئاتر شهر بیان کرد: روزهای نورانی میلاد با سعادت حضرت زهرا(س) را پشت سر گذاشتیم و عرض تبریک به رهروان ایشان دارم. لذا توجه به جایگاه زن توجه جنسیت گرایانه نیست، بلکه تمام توجهی است که یک جامعه می‌تواند خلق کند.

وی افزود: ظرفیت فعالیت‌های هنری و راهبری فعالیت‌های هنری بر عهده سازمان شهرداری نهاده شده است و مزیت دوره جدید طور دیگری است تا باردیگر شهرتهران از منظر فرهنگ‌و هنر رشد پیدا کند. می‌دانیم در لابه‌لای سیمان‌ها و آجرها و بناها آنچه همه چیز را زیبا می‌کند فرهنگ و هنر است. در این دوره مدیریت، آقای اعلمی فعالیت‌های خود را حول عرصه فرهنگ و هنر قرار داده‌اند.

وی تاکید کرد: ان‌شاءالله در چند ماه پیش رو سازمان فرهنگی هنری شهرداری حرف‌های ویژه‌ای خواهد داشت که با آن‌ها آشنا خواهید شد. امروز برای جشنواره‌ای دور هم جمع شده‌ایم که هشت سالی جای آن خالی بود. جشنواره‌ای که در دهه نود رشد پیدا کرد، جای خود را در میان جشنواره‌های گذشته نه تنها باز کرد بلکه در رده سرآمدان قرار گرفت. حالا پس از هشت سال چشم انتظاری هنرمندان به نقطه عملیاتی رسیده است و از طریق دوستان خوب شهرداری تهران برگزاری این جشنواره را خواهیم داشت.

وی درباره هویت شهر تهدان گفت: موضوع جشنواره یک امر تخصصی در هویت شهری تهران است و کمتر پیش می‌آید که استقبال کم‌نظیر در میان هنرمندان داشته باشیم. این رویکرد سازمان فرهنگی شهرداری تهران که خادم همه مردم تهران است، در جشنواره تئاتر شهر به خوبی نمود پیدا کرد و همه اختلافات خود را کنار گذاشتند و برای رشد تهران دست به دست هم دادند.

معاون هنری شهرداری تهران گفت: ان‌شاءالله در روزهای آینده که کمی از شور و شوق جشنواره تئاتر شهر عبور کردیم و برای رویدادهایی چون دوسالانه کاریکاتور تهران که دوازدهمین دوره خود را طی می‌کند و پنجمین دوره جشنواره موسیقیایی پیامبر و بسیاری از رویدادهای هنری دیگر زمان دیگری را قرار خواهیم داد.

سپس اشرفی بیان کرد: در شرایطی که تولید و نمایش تئاتر وارد مرحله جدیدی شده است، آیا واقعا نیاز برگزاری جشنواره تئاتر شهر ضروری است یا خیر؟ لذا کارشناسی‌هایی انجام شد و آسیب شناسی‌هایی در موارد هویتی فرهنگی صورت گرفت.

دبیر جشنواره تئاتر شهر گفت: سازمان شهرداری تهران تلاش دارد بر مفهوم هنری تهران به واسطه فضای شهری حس فرهنگی را ایجاد شد. شاید این جشنواره کمک کند تا نسل فرهنگی جدید را با ریشه فرهنگ آشنا کند و حس وابستگی به پرچم و شهر را ایجاد کند. تهران بازخوانی یک هویت اصیل، شعار جشنواره است.

وی از چالش جشنواره گفت: بزرگترین چالش‌ ما این بود که وقتی ورودی جشنواره را محدود می‌کنیم با موضوعات جدیدی روبه رو می‌شویم. در عمل از تعداد آثار شگفت زده شدیم. تعداد هزار و ۲۲۹ اثر در بخش‌های مختلف تا به امروز به جشنواره رسیده است‌. در نهایت در بخش صحنه‌ای کودک نوجوان دیگر گونه های اجرایی و عکس و پوستر و نمایشنامه نویسی در مجموع هزار و ۲۲۹ اثر رسید.

وی افزود: تلاش کردیم بحث کیفی آثار را مطرح کنیم. خوشبختانه با کمک دوستان بخش‌های مختلف، تلاش کردیم کیفیت آثار قابل قبول باشند و به موضوع هویت تهران بپردازند‌. بخشی از شهرها راهنمایی هایی تا انتخاب و اجرا داشتند تا کیفیت کار افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: از تعدادی هنرمند پیشکسوت و حرفه‌ای که کارهای شاخصی در این حوزه انجام دادند دعوت کردیم. اسماعیل خلج، آرش دادگر، سیروس همتی و چند کار دیگر میهمان ما در جشنواره هستند.

وی افزود: البته توجه و تمرکز به بخش کودک و نوجوان مجزا است. در نتیجه در بخش نوجوان مسئله کار گروهی با نمایش و تئاتر را داشتیم و بیشتر به کجه تعاملی و تربیت کار توجه داریم. خوشبختانه استقبال خوبی صورت گرفت و اساتید نام آشنایی در این حوزه کار و اثر فرستادند که ان‌شاءالله در ایام جشنواره کار را دید. در بخش کودک و نوجوان به واسطه اینکه سازمان فرهنگی هنری بستری برای اجرای نمایش کودک و نوجوان دارد. لذا برای اینکه کارهای باکیفیتی را داشته باشیم، با مرور جدول آثار می‌توان یک ذهنیت خوبی به ما بدهد که آثار خوبی در این حوزه شرکت کردند.

وی ادامه داد: در شورای سیاستگذاری مطرح کردیم که شهرداری تهران و سازمان فرهنگی هنری، رسالتی دارد تا مواردی را به سهولت در اختیار هنرمندان قرار دهد. نزدیک به ۲۰۰ اجرا در طول یک هفته برگزاری جشنواره به شکل رایگان در معرض دید و تماشای شهروندان قرارخواهد گرفت. البته با شرایط مالی و اقتصادی لطف دوستان را داشتیم تا در نهایت از بخش‌های مختلف استفاده شود و نمایش‌های رایگان در اختیار شهروندان قرار گیرد و سبد فرهنگی با کیفیت و شکل اجرایی مناسب در سبد خانواده‌ها قرار گیرد.

وی درباره اجراهای کودک خبر داد: اجراهای کودک ما بنا است در سالن‌های بوستان و گلستان کانون پرورش فکری ایجاد شود. بنا است بخشی از اجراهای محیطی و اجرایی در سالن استاد انتظامی و فضای بیرونی خانه‌هنرمندان داشته باشیم.

وی افزود: همچنین برای اینکه اجراهای صبح خود را با مدارس داشته باشیم. دایره گسترده ارتباط را به ما خواهد داد و ان‌شاءالله شهر تهران را به مدت یک هفته شهر نمایش کنیم.

امینی از جزئیات اجراهای نوجوانان گفت: اجراهای نوجوان در پردیس تئاتر تهران انجام خواهد شد و اجراهای محیطی در برخی مناطق برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به نشست‌های جشنواره بیان کرد: سه نشست‌ تخصصی درباره موضوع جشنواره در تماشاخانه ایرانشهر با محوریت فرهنگی برگزار شد. از دکتر ژاله آموزگار، قطب الدین صادقی و دیگر هنرمندان استفاده شد و میزبان این عزیزان بودیم. حضور تک تک این عزیزان برای ما غنیمت بود و خداراشکر با استقبال خوبی برگزار شد. همچنین دو کارگاه برگزار شد و دوستان و هنرمندان همراهی کردند و بنا است سه کارگاه در طول جشنواره برگزار شود. در نهایت افتتاحیه به شکل رسمی نخواهیم داشت اما افتتاحیه جشنواره ۲۷ آذر ماه خواهد بود و ان‌شاءالله پنجشنبه ۴ دی ماه روز اختتامیه جشنواره در پردیس تئاتر تهران خواهد بود.

در پایان این مراسم پوستر جشنواره تئاتر شهر رونمایی شد.