باشگاه پرسپولیس در نیم فصل لیگ برتر فوتبال نیم نگاهی به جذب یک بازیکن ملی پوش دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - از مدت‌ها قبل تیم‌های استقلال و پرسپولیس به دنبال جذب محمد قربانی لژیونر ایرانی شاغل در امارات هستند، اما رقم بالای رضایت‌نامه این بازیکن کار پیوستن او به باشگاه‌های ایرانی را دشوار کرده است.

مبلغ رضایت‌نامه محمد قربانی از سوی باشگاه اماراتی برای تیم‌های خواهان او ۴ میلیون دلار اعلام شد! و با این رقم بعید می‌دانیم پرسپولیس و یا استقلال به دنبال جذب این بازیکن باشند چرا که این انتقال حدود ۵ میلیون دلار برای این باشگاه‌ها آب می‌خورد و با این رقم می‌توانند بازیکنان مشهور زیادی را از اروپا یا آفریقا جذب کنند.

محمد قربانی ۲۴ ساله زاده اراک در تیم‌های سپاهان و نساجی بازی کرده است و پس از آن به تیم اورنبورگ در لیگ روسیه پیوست و از آنجا به تیم الوحده امارات رفت.

برچسب ها: نقل و انتقالات ، استقلال تهران ، پرسپولیس
خبرهای مرتبط
مدافع استقلال بازی با خیبر را از دست داد
شایعات عجیب پیرامون نقل و انتقالات پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال / پرسپولیس - پیکان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اخراج سرمربی حریف سپاهان
محمدیان: عبدالرشید سعدالله یف لحظه آخر از حضور در ایران پشیمان شد
سیداکوف: سطح لیگ کشتی ایران بالا بود/ شور و هیجان سالن عالی بود+ فیلم
غلامرضا محمدی: تیم ساری دنبال بهانه بود که کشتی نگیرد/ امروز با اقتدار بیشتری این تیم را شکست می‌دادیم
ابراهیم کادیف: تماشاگران ایران را خیلی دوست دارم
خطر محرومیت در انتظار ۳ بازیکن پرسپولیس
الاهلی قرارداد ریاض محرز را تمدید نمی‌کند
بازیکنانی که با آلونسو به مشکل برخورده‌اند
رکوردشکنی درخواست بلیت جام جهانی/ پرطرفدارترین بازی‌ها کدام‌اند؟
دیدار‌های تدارکاتی جام جهانی؛ رقیب ایران روبروی برزیل
آخرین اخبار
درخشش طارمی در سوپرلیگ یونان؛ مهاجم ایرانی مهره تأثیرگذار المپیاکوس
حیرت اتحادیه جهانی از بازگشت مقتدرانه یزدانی
با حکم معاون وزیر؛ ناظم الشریعه مسئول توسعه ورزش شهر‌های جدید ایران شد
میراسماعیلی: هدف جودو ایران کسب مدال در المپیک است
فیفا همسو با آمریکا؛ سکوت مشکوک اینفانتینو
شایعات عجیب پیرامون نقل و انتقالات پرسپولیس
صعود حقیقت شناس به نیمه نهایی پاراتکواندو
مشکل اصلی سال‌های اخیر استقلال چیست؟
۲ مدال برنز برای تیم‌های دوبل دختران و پسران ایران
مدافع استقلال بازی با خیبر را از دست داد
اعضای کمیته فنی کشتی فرنگی قهرمانی کشور معرفی شدند
الاهلی قرارداد ریاض محرز را تمدید نمی‌کند
رکوردشکنی درخواست بلیت جام جهانی/ پرطرفدارترین بازی‌ها کدام‌اند؟
بازیکنانی که با آلونسو به مشکل برخورده‌اند
دیدار‌های تدارکاتی جام جهانی؛ رقیب ایران روبروی برزیل
اخراج سرمربی حریف سپاهان
خطر محرومیت در انتظار ۳ بازیکن پرسپولیس
عالیشاه و عمری به بازی با آلومینیوم رسیدند/ شاید باکیچ یک نیمه بازی کند
نباید قرعه ایران در جام جهانی را آسان بدانیم/ ترکیب تیم ملی تقریبا شناخته شده است
علی عسگری: قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل دست خودش نیست
غلامرضا محمدی: تیم ساری دنبال بهانه بود که کشتی نگیرد/ امروز با اقتدار بیشتری این تیم را شکست می‌دادیم
ابراهیم کادیف: تماشاگران ایران را خیلی دوست دارم
محمدیان: عبدالرشید سعدالله یف لحظه آخر از حضور در ایران پشیمان شد
سیداکوف: سطح لیگ کشتی ایران بالا بود/ شور و هیجان سالن عالی بود+ فیلم
امیررضا معصومی: اگر حرفی نمی زنم از روی احترام و ادب است/ مشکلی با فدراسیون کشتی ندارم
دبیر: معصومی بداند کشتی فقط مدال نیست/ کاهش وزن پیاپی قاسمپور را دچار مشکل کرده
پیام وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی والیبال دانش‌آموزی ایران پس از قهرمانی جهان
کاوه: حواشی فینال زیبنده کشتی نبود/ یزدانی فراتر از تصور بود
تیم استقلال در مراسم اهدای مدال لیگ برتر کشتی آزاد شرکت نکرد+ فیلم
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد