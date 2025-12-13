باشگاه پرسپولیس در نیم فصل لیگ برتر فوتبال نیم نگاهی به جذب یک بازیکن ملی پوش دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - از مدت‌ها قبل تیم‌های استقلال و پرسپولیس به دنبال جذب محمد قربانی لژیونر ایرانی شاغل در امارات هستند، اما رقم بالای رضایت‌نامه این بازیکن کار پیوستن او به باشگاه‌های ایرانی را دشوار کرده است.

مبلغ رضایت‌نامه محمد قربانی از سوی باشگاه اماراتی برای تیم‌های خواهان او ۴ میلیون دلار اعلام شد! و با این رقم بعید می‌دانیم پرسپولیس و یا استقلال به دنبال جذب این بازیکن باشند چرا که این انتقال حدود ۵ میلیون دلار برای این باشگاه‌ها آب می‌خورد و با این رقم می‌توانند بازیکنان مشهور زیادی را از اروپا یا آفریقا جذب کنند.

محمد قربانی ۲۴ ساله زاده اراک در تیم‌های سپاهان و نساجی بازی کرده است و پس از آن به تیم اورنبورگ در لیگ روسیه پیوست و از آنجا به تیم الوحده امارات رفت.