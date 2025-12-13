باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر رضا محمدی با اعلام این خبر گفت: ثبت نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ از روز سهشنبه ۲۵ آذر ماه آغاز و در روز دوشنبه اول دی ماه پایان میپذیرد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: ثبت نام از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام میشود و متقاضیان میتوانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبتنام نمایند.
وی با توصیه به متقاضیان برای مطالعه دقیق اطلاعیه منتشر شده در مورد ثبت نام در آزمون اختصاصی دانشجو- معلم، خاطرنشان کرد: دفترچه
راهنمای ثبتنام در این آزمون همزمان با شروع ثبتنام از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش در دسترس خواهد بود.
دکتر محمدی زمان برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – سال معلم را روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد.