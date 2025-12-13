نخستین دوره مسابقات آزاد مهارت در رشته طراحی، الگوسازی لباس فرم مدارس، با حضور بیش از ۲۰۰ خیاط، کارگاه و تولیدی فعال استان چهارمحال و بختیاری به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ این رویداد که در قالب یک دوره آموزشی کوتاه مدت ۲ روزه و سپس رقابت علمی برگزار شد، فراتر از یک رقابت ساده، تصویری روشن از ظرفیتها، چالشها و فرصتهای حوزه تولید لباس فرم دانش آموزی ارائه داد و با استقبال چشمگیر هنرمندان و تولید کنندگان همراه بود.
علوی مدیرکل فنی و حرفهای استان چهارمحال و بختیاری گفت: پس از برگزاری دوره آموزشی، شرکتکنندگان در ۱۱ گروه ۳ نفره ایدههای خود را ارائه دادند که ۵ گروه ۳ نفره انتخاب شدند.
وی افزود: این مسابقه با هدف افزایش رقابت بین تولیدیها برای ارائه طرحهای مناسب، شناسایی خیاطان و واحدهای جدید، بهبود کیفیت دوخت، مدل و تنوع رنگ لباس فرم مدارس برگزار شد.
زمانی رئیس اتحادیه صنفی خیاطان زنانه شهرستان شهرکرد گفت: در این دوره مسابقات محدودیت سنی وجود نداشت و کوچکترین شرکتکننده، هنرجویی ۱۷ ساله از هنرستانهای استان بود.
وی با اشاره به فعالیت ۲۸۰ تا ۳۰۰ واحد تولید در این شهرستان گفت: در حال حاضر ۹۴۰ خیاط زن و مرد در این شهرستان فعالیت میکنند.