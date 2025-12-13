رئیس انجمن حبوبات گفت: تاخیر چندماهه تخصیص ارز در واردات و خشکسالی عامل اصلی نوسانات قیمت حبوبات در بازار محسوب میشود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - داود لپه چی رئیس انجمن حبوبات کشور در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به علل نوسانات قیمت حبوبات گفت: با توجه به تورم جاری در کشورما و اثر خشکسالی در کشور ما می تواند بر نوسان بازار اثر گذار باشد.

وی با بیان اینکه ۱۰ تا ۲۰ درصد حبوبات مورد نیاز وارداتی است، افزود: خشکسالی منجر به کسری تولید می شود و تورم در افزایش هزینه های کشاورزی و بالطبع بالارفتن قیمت محصولات اثرگذار است.

لپه چی ادامه داد: با توجه به خشکسالی سنوات اخیر و کاهش منابع آبی، عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده است و از طرفی مشکلات تخصیص ارز و اثر آن بر ثبت سفارش ها موجب شده تا بازار متشنج شود و حتی به ۲ برابر قیمت برخی اقلام برسد.

رئیس انجمن حبوبات با بیان اینکه حبوبات غذای اصلی دهک های پایین است، افزود: بنابر آمار سرانه مصرف حبوبات ۹ تا ۱۰ کیلوست که از مصرف جهانی کمتر است که با افزایش قیمت ها سرانه مصرف بازهم کاهش می یابد. از این رو وظیفه ما و وزارت جهاد کشاورزی است که حبوبات با قیمت مناسب بدست مردم برسد، اما در برخی موارد از اراده وزارت جهاد و انجمن خارج است.

به گفته وی، وظیفه ذاتی دولت و انجمن حبوبات این است که کالای با کیفیت و با قیمت متعادل بدست مردم برسد، هرچند برخی عوامل مانند خشکسالی یا تورم خارج از کنترل ماست، اما با برنامه رییی می توان بازار را تثبیت کند.

لپه چی درباره آینده بازار حبوبات بیان کرد: اگر تخصیص ارز و واردات حبوبات به موقع صورت بگیرد، بازار به ثبات می رسد که براین اساس نگرانی از بابت کمبود یا افزایش آنی قیمت ها نخواهیم داشت.

رئیس انجمن حبوبات گفت: از جهاد کشاورزی خواست تا با رصد دقیق سطح زیرکشت و آمار تولید، از نوسانات بازار جلوگیری کند چراکه حبوبات قوت غالب دهک های پایین جامعه است و بی توجهی به آن بیانگر فشار مستقیم بر سفره مردم است.