معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با ابلاغ «بخشنامه بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی» به دستگاه‌های اجرایی، موارد شامل ممنوعیت را به آنها اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن بخشنامه بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی که با امضای محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، به شرح زیر است: 

«به کلیه وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی

با سلام؛

احتراماً؛ در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور محترم مبنی بر بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در دستگاه‌های اجرایی موارد ذیل به عنوان برخی از اقدامات و توصیه‌های ضروری اعلام می‌گردد:

۱. ممنوعیت آبیاری چمن در تمامی فضا‌های سبز متعلق به دستگاه‌های دولتی

۲. پرداخت به‌موقع قبوض مصرفی آب و انرژی دستگاه‌های دولتی

۳. ضرورت پرهیز از پذیرایی‌های غیرضروری در همایش‌ها و جلسات اداری مانند سرو میوه، شیرینی، شام و ناهار و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی برای اجرای اقدامات کاهنده مصرف آب و انرژی.»

ابلاغیه معاون اجرایی رئیس‌جمهور

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
از این به بعد در جلسات غیر مسئولین کارمندان، شرکت کنندگان را درست و حسابی می زنند که غلط کردید جلسه آمدید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عبدالله
۱۷:۵۲ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
درود به شرفت آقای پزشکیان عزیز مرد میدان سخت فقط خودت
قبل از شما چه خرج های میشد از پول بیت المال
خداوند منان حافظ شما عزیز دل مردم باشه
که به فکر مردم هستید و درود به رهبر عزیز
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
پس تکلیف سمینهارها چه می شود؟
تکلیف ادارات و نهادهای موازی و کم کار چه شد؟
چند اداره و نهاد ادغام یا تعدیل شدند؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
الان ما باور کردیم
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
اصلاً نکته مثبت این جلسات همان خوردنی ها بود الان به چه امیدی مسئولان در جلسات شرکت کنند
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
اگه از حقوقشون کم بشه بلامانعه
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
باید از حقوقشون کم بشه
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مردم
۱۳:۴۴ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
بخاطر میوه وشیرینی جلسات بر گزار میشه خروجی جلسات چیه جز گرون کردن اجناس ومایحتاج مردم
۱
۹
پاسخ دادن
