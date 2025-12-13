فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود از شناسایی و دستگیری کلاهبردار تحت تعقیب ۱۳۰ میلیاردی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ یدالله طاهری فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود گفت: در پرونده نیابتی از شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان ساری، متهم ۱۳۰ میلیارد ریالی از چنگال قانون متواری با شیوه و شگرد معامله ملک اقدام به کلاهبرداری از شاکی را نموده است.

او افزود: در ادامه با انجام اقدامات تخصصی و با توجه به اینکه متهم دارای سوابق کیفری می‌باشد، هویت و مخفیگاه وی توسط ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی شناسایی و طی هماهنگی قضائی صورت گرفته نامبرده در مخفیگاه خود دستگیر و ضمن تحویل به مرجع قضایی با قرار مناسب روانه زندان شد.

سرهنگ طاهری در پایان گفت: افراد سودجو با شناسایی سوژه‌های خود از بین افراد کم سواد و سوء استفاده از مشکلات آنها اقدام به کلاهبرداری از آنها می‌کنند که عموم مردم بایستی بدانند که هیچ شخصی با هر سمت و مقامی امکان انجام امور غیرقانونی را ندارد.