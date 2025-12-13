 رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: حدود ۱۸۰۰ نفر نیرو برای کاردرمانی و گفتاردرمانی در مدارس استثنایی کمبود داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - در سالهای اخیر، توجه به کیفیت آموزش و خدمات حمایتی برای دانشآموزان با نیازهای ویژه به یکی از دغدغههای مهم نظام تعلیم و تربیت کشور تبدیل شده است. فراهمسازی زیرساختهای مناسب آموزشی، در کنار تأمین نیروی انسانی متخصص، نقش تعیینکنندهای در تحقق عدالت آموزشی و توانمندسازی این دانشآموزان دارد. با این حال، کمبود نیروهای تخصصی توانبخشی یکی از چالشهای اساسی پیشروی آموزش و پرورش است؛ موضوعی که نهتنها روند یادگیری دانشآموزان با نیازهای ویژه را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه کیفیت خدمات حمایتی و آموزشی ارائهشده به آنان را نیز با محدودیتهای جدی مواجه کرده است.
در همین راستا سالار قاسمی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به چالشهای تعلیم و تربیت دانشآموزان با نیازهای ویژه، گفت: یکی از مهمترین مشکلات این حوزه کمبود نیروهای توانبخشی است که شامل کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنواییسنجی و بیناییسنجی میشود.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان این که در حال حاضر حدود ۵۰۰ معلم کار درمان و گفتار دمان داریم افزود: حدود ۱۸۰۰ نفر نیروهای کاردرمانی و گفتاردرمانی کمبود داریم. در حال حاضر تنها یکچهارم یا یکسوم این نیروها تأمین شده است. این کمبود نیروها چالش جدی در ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به دانشآموزان با نیازهای ویژه ایجاد کرده است. همچنین حدود ۱۰۰۰ مشاور در مدارس استثنایی کمبود داریم.