\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u06a9\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0631\u06cc \u0634\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0627\u0632\u062f\u0627\u0634\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f. \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646\u00a0\u0645\u0635\u0627\u062f\u0631\u0647 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0631\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n