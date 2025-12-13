باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ادامه مصادره زمین‌های فلسطینیان + فیلم

منابع فلسطینی از یورش گسترده نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری و رویارویی جوانان مقاومت با آنها خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نظامیان صهیونیست بامداد امروز در حمله به مناطق مختلف کرانه باختری شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند. همچنین مصادره زمین‌های فلسطینیان در کرانه باختری ادامه دارد.

 

