باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - همزمان با افزایش قیمت بنزین از امروز بررسی و گزارشهای میدانی و مردمی حاکی از آن است که نرخ قیمت تاکسی های اینترنتی افزایش پیدا کرده و مسیرهای کوتاهی که تا روز گذشته بسیاری از مردم با قیمت زیر ۱۰۰ تومن یا ۱۵۰ تومن تردد می کردند از صبح امروز نرخ ها دو برابر شده و همین امر باعث شکایت مردمی شده است.
در همین راستا رضا الفتنسب دبیر اتحادیه کشوروکارهای اینترنتی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: افزایش قیمتی از سوی پلتفرمهای تاکسی اینترنتی اعمال نشده و موضوع به صورت رسمی تأیید نمیشود.
الفتنسب در پاسخ به این سوال که از صبح امروز تماسهای متعددی از سوی شهروندان درباره افزایش نرخ سفرها، بهویژه در پلتفرم اسنپ، دریافت کردهایم، اما بررسیها نشان میدهد تغییر نرخها به دلیل افزایش قیمت سوخت نبوده است.»
وی افزود: «در حال حاضر هیچ پلتفرمی به صورت مستقل و رسمی نرخها را افزایش نداده است. گاهی در بازههایی از روز، به دلیل کاهش عرضه راننده یا افزایش تقاضا، نرخها به شکل خودکار متغیر میشوند. این اتفاق در روزهای پرترافیک یا شرایط خاص – مانند طرح زوج و فرد – نیز رخ میدهد و طبیعی است، اما ارتباطی با تغییر نرخ بنزین ندارد.»
الفتنسب تأکید کرد: «تاکسیهای اینترنتی هیچ مابهالتفاوتی بابت افزایش نرخ سوخت به کرایهها اضافه نکردهاند و چنین تصمیمی نیز در دستور کار نیست.»
وی در ادامه خطاب به شهروندان گفت: «در صورت وجود هرگونه تخلف یا افزایش نرخ غیرمنطقی، کاربران میتوانند شکایت خود را از طریق سامانه اتحادیه کسبوکارهای مجازی به نشانی **easymillion.ir** ثبت و پیگیری کنند.»
الفتنسب در پایان خاطرنشان کرد: «تا این لحظه هیچ گزارش و یا شکایتیمبنی بر افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی نداشتهایم.