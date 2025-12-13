مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و درمان پزشکی با انتشار آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی حاد اعلام کرد: استان‌های گلستان، قزوین، هرمزگان، زاهدان، اصفهان، اهواز، تهران، کرمانشاه و همدان، درصد آنفلوانزای بالاتری را در مقایسه با متوسط کشوری دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس نظام مراقبت دیده وری، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعان بستری، کاهش یافته به طوری که ۱۴.۷ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا (ILI) و ۱۴ درصد از مراجعان بستری، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده‌اند.

همچنین از میان ۲۹۷ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعان، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلوانزا ۲۸.۶ درصد و همچنین درصد مثبت آزمایش PCR کووید-۱۹، کمتر از یک درصد (۰/۶ درصد) بوده است.

نسبت نمونه‌های مثبت از نظر آنفلوآنزا، هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری، قدری کاهش نشان داده، لیکن در بیماران بستری همچنان نزدیک به چهار برابر آستانه هشدار بالا قرار دارد.

نسبت نمونه‌های تنفسی مثبت از نظر کووید-۱۹ همچنان در سطح پایینی قرار داشته و در مقایسه با هفته قبل، اندکی افزایش داشته است.

در هفته میلادی گذشته (اول تا ۷ دسامبر برابر با ۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴) که یک هفته از گزارش دیده وری عقب است، بر اساس آخرین یافته‌های هفتگی نظام مراقبت روتین آزمایشگاهی آنفلوآنزا (غیر دیده وری) - از میان ۴۸۱۶ نمونه آزمایش شده (به روش PCR) در آزمایشگاه مرجع ملی آنفلوانزا و ۱۷ قطب منطقه‌ای تابعه، ۳۴.۴ درصد موارد از نظر آنفلوانزا مثبت بوده و ۷۹.۶ درصد موارد آنفلوانزای تایپ A را ساب تایپ “H ۳ N ۲” تشکیل داده است. ساب تایپ‌ها گونه‌های فرعی در هر تیپ است.

منبع: وبدا

برچسب ها: بیماری های واگیردار ، بیماری های تنفسی ، کووید ، آنفولانزا
خبرهای مرتبط
ویروس آنفولانزا درحال گسترش + فیلم
برخی مدارس فیروزکوه به دلیل آنفولانزا غیرحضوری شد
بیماری آنفولانزا در هرمزگان از سطح هشدار و خطر فراتر رفته است /ثبت پنجمین فوتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بلع ناخواسته رژلب و افزایش خطر جذب فلزات سنگین
نوسانات شدید دما سلامت زمین را تهدید می‌کند!
ایران‌ساخت موتور اتصال پژوهش دانشگاهی به تجاری‌سازی فناوری است
مصرف دارو‌های ضدافسردگی در دوران شیردهی خطری برای رشد مغز نوزاد ندارد
ارتقای سلامت روان سالمندان با فعالیت بدنی مبتنی بر اینترنت
امید تازه برای درمان کمردرد‌های مزمن و ترمیم دیسک بین‌مهره‌ای
یک عامل پنهان که قلب را ضعیف و طول عمر را کوتاه می‌کند
توافق ایران و تایلند درباره ارتباط‌های نظارتی در حوزه غذا/ بررسی استاندارد برنج وارداتی
ایران‌ساخت ۱۳؛ تثبیت نقش تجهیزات آزمایشگاهی به‌عنوان پیشران امنیت و توسعه فناوری کشور
ثبت نام بیش از ۲۱۰ هزار داوطلب کنکور ارشد/ فردا، آخرین مهلت نام‌نویسی
آخرین اخبار
آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی حاد در کشور اعلام شد/ نتایج آزمایش کووید کمتر از یک درصد
روزنه‌ای از امید برای درمان بیماران مبتلا به کم خونی از طریق یک شیوه بحث برانگیز قبلی
کشف یک عامل کلیدی در تغییرات اقلیمی زمین طی میلیون‌ها سال
اجرای سند تحول آموزش و پرورش با چالش‌هایی مواجه بوده است
بازگشت ZTE به بازار تبلت
کمبود ۱۸۰۰ نیروی کار درمان و گفتار درمان
یک عامل پنهان که قلب را ضعیف و طول عمر را کوتاه می‌کند
نوسانات شدید دما سلامت زمین را تهدید می‌کند!
ایران‌ساخت موتور اتصال پژوهش دانشگاهی به تجاری‌سازی فناوری است
ویوو به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
ایران‌ساخت ۱۳؛ تثبیت نقش تجهیزات آزمایشگاهی به‌عنوان پیشران امنیت و توسعه فناوری کشور
فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت/آغاز مرحله دوم آزمون از اواخر آذر
توافق ایران و تایلند درباره ارتباط‌های نظارتی در حوزه غذا/ بررسی استاندارد برنج وارداتی
اعلام زمان ثبت نام و برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵
امید تازه برای درمان کمردرد‌های مزمن و ترمیم دیسک بین‌مهره‌ای
دانشگاه تهران قهرمان مسابقات نجات غریق دانشگاه‌های کشور شد
ثبت نام بیش از ۲۱۰ هزار داوطلب کنکور ارشد/ فردا، آخرین مهلت نام‌نویسی
ارتقای سلامت روان سالمندان با فعالیت بدنی مبتنی بر اینترنت
بلع ناخواسته رژلب و افزایش خطر جذب فلزات سنگین
مصرف دارو‌های ضدافسردگی در دوران شیردهی خطری برای رشد مغز نوزاد ندارد
مقابله با اوتیسم با اصلاح سبک زندگی و تغذیه + فیلم
افتتاح مدرسه جدید ایرانیان دوحه با حضور وزیر آموزش و پرورش
عدم کمبود دارو با پرداخت به موقع معوقات صندوق‌های بیمه‌گر + فیلم