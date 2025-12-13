باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای سال جاری تا ۱۸ آذرماه در مجموع ۴۱ میلیارد و ۳۳۴ میلیون دلار برای نیاز‌های مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است که بیش از ۳۰ میلیارد دلار مربوط به صنایع است.

از این میزان، ۸ میلیارد و ۸۰۷ میلیون دلار به واردات کالا‌های اساسی و دارو شامل ۶ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار برای نهاده‌ها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.

علاوه بر این، ۱ میلیارد و ۲۹۴ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش ۳۰ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار نیز به واردات کالا‌های تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است.

• صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۶ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار

• صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار

• ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار

• صنایع شیمیایی و پلیمری: ۳ میلیارد و ۴۴ میلیون دلار

• صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار

• منسوجات و پوشاک: ۷۵۹ میلیون دلار

• سایر صنایع: ۱۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار