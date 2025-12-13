سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از تمهیدات ویژه پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص رصد تخلف فاقد معاینه فنی برای وسایل نقلیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ شریفی در خصوص اظهار نظر یکی از نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران گفت: پلیس راهور تهران بزرگ پیشنهاد می‌کند که تمام داده‌های مورد نیاز مرتبط با تخلفات معاینه فنی بر اساس آنچه در مرکز معاینه فنی شهرداری تهران قرار دارد در اختیار پلیس راهور تهران بزرگ قرار بگیرد، البته قابل ذکر است که این اطلاعات در اختیار سامانه سیمفا در وزارت کشور است چرا که بعضی از خودرو‌ها معاینه فنی خود را از شهر‌های اطراف پایتخت دریافت می‌کنند و به جهت اینکه پلیس بتواند اعمال قانون را بصورت صحیح انجام دهد، حتما باید وزارت کشور از طریق سامانه سیمفا این اطلاعات را که شامل: پلاک خودرو، تاریخ صدور و پایان معاینه فنی می‌باشد را در اختیار پلیس قرار دهد تا بر اساس هماهنگی‌های پلیس راهور تهران و پلیس راهور فراجا اقدامات لازم براساس داده‌های مرکز معاینه فنی در خصوص اعمال قانون وسایل نقلیه‌ای که فاقد معاینه فنی هستند، صورت بگیرد.

علی اصغر شریفی افزود: با توجه به اینکه این روز‌ها پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص برخورد با وسایل نقلیه دودزا اقدامات ویژه‌ای دارد، این طرح می‌تواند، فرصتی باشد تا تمام وسایل نقلیه‌ای که فاقد معاینه فنی هستند و عاملی موثر در آلودگی هوای پایتخت می‌باشند، اعمال قانون گردند.

شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح‌های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar۱۲۰.ir/ مراجعه نمایید.

