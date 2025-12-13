دبیرکل حزب الله لبنان گفت: دولت مسئول تلاش برای تثبیت حاکمیت و استقلال لبنان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان طی سخنانی در گردهمایی فاطمیون به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) اظهار داشت: زنان در مقاومت در دستیابی به دستاورد‌ها به عنوان دختران، مادران و همسران نقش داشته‌اند.

وی در بخشی از سخنان خود افزود: دولت مسئول تلاش برای تثبیت حاکمیت و استقلال لبنان است و مقاومت تمام آنچه را که از آن خواسته شده در اجرای توافق آتش‌بس و کمک به دولت انجام داده است.

دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: در نبرد اولی الباس اهداف دشمن را خنثی کردیم. دشمن صهیونیستی اعتراف کرد که در جنگ لبنان به دستاوردی نرسیده است.

وی با بیان این که حضور مقاومت به معنای جاری بودن زندگی است، گفت: خادمان اسرائیل در لبنان این رژیم را به جنگ علیه کشورشان تشویق می‌کنند. رژیم صهیونیستی بدون تصمیم آمریکا وارد جنگ نمی‌شود.

هرگز سلاحمان را زمین نمی‌گذاریم

وی تاکید کرد: آمریکا باید درک کند که ما هرگز سلاحمان را زمین نمی‌گذاریم حتی اگر آسمان به زمین بیاید. ما فرزندان امام حسین علیه السلام هستیم و هرگز تسلیم نمی‌شویم و هیهات من الذله.

دستاورد‌های مقاومت

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: این موضع ما شریف‌ترین موضع ملی ماست و مقاومت توانست چهار دستاورد عظیم را محقق کند. مقاومت در سال ۲۰۰۰ اراضی اشغالی لبنان را آزاد کرد و با پایداری افسانه‌ای خود حمله به لبنان را متوقف کرد.

وی با بیان این که اگر ما را بکشید خون ما جوانه می‌زند، افزود: اگر لبنان تسلیم شود برای همیشه محو خواهد شد.

با وجود اسرائیل جایی برای مسلمانان و مسیحیان در لبنان نیست

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: با وجود اسرائیل جایی برای مسلمانان و مسیحیان در لبنان نیست.

وی در بخشی از سخنانش گفت: تام باراک فرستاده ویژه ترامپ به سوریه و لبنان، می‌خواهد لبنان را به سوریه ضمیمه کند.

حکومت لبنان باید از امتیاز دادن به دشمن دست بردارد

دبیرکل حزب الله لبنان با بیان این که، دشمنان خواستار قدرت برای ارتش لبنان نیستند، اظهار داشت: حکومت باید از امتیازدهی دست بردارد. از حکومت لبنان می‌خواهم در سیاست هایش تجدیدنظر کند.

وی گفت: حکومت لبنان از حمایت از شهروندانش ناتوان است لذا نباید از ما بخواهد از کشور دفاع نکنیم.

منبع: العالم