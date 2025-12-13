هوش مصنوعی محور مهم تحول در عرصه تحقیقات حوزوی است

باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله علیرضا اعرافی با اشاره به جایگاه مهم پژوهش در نظام آموزشی حوزه، بر ضرورت تأمین و تقویت « پژوهش» در حوزههای علمیه تأکید کرد و گفت: پژوهش در حوزه باید ناظر به نیازهای واقعی جامعه باشد و طلاب به سمت پژوهشهای عمیق، اساسی و مسئلهمحور حرکت کنند؛پژوهشهایی که بتواند پاسخگوی هزاران سؤال و شبههای باشد که امروز بهویژه در فضای مجازی مطرح میشود.
وی افزود: دنیای امروز با سرعت بالایی در حال تحول است و حوزههای علمیه باید با حفظ هویت اصیل خود، از ظرفیتهای نوین علمی و فناوریهای جدید بهره ببرند.
پایانبخش شانزدهمین جشنواره علامه حلی(ره)، رونمایی از مجموعه آثار و مقالات منتشرنشده طلاب در جشنوارههای چهاردهم و پانزدهم بود؛ مجموعهای که بهعنوان گامی مؤثر در معرفی و بهرهبرداری از ظرفیتهای علمی طلاب جوان، مورد توجه حاضران قرار گرفت.
جشنواره علامه حلی(ره) بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای پژوهشی حوزههای علمیه، هر ساله با هدف شناسایی، حمایت و تجلیل از استعدادهای برتر پژوهشی طلاب جوان برگزار میشود.
شانزدهمین جشنواره علامه حلی(ره) با مشارکت گسترده طلاب جوان و اساتید حوزههای علمیه از سراسر کشور برگزار شد. در این دوره از جشنواره، بیش از ۱۱ هزار اثر پژوهشی از سوی طلاب جوان و اساتید حوزه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که نشاندهنده رشد کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی در حوزههای علمیه است.
در آیین اختتامیه این جشنواره، از بیش از ۹۰ اثر برگزیده در بخشهای مختلف تقدیر به عمل آمد و صاحبان آثار برتر مورد تجلیل قرار گرفتند.
منبع:خبر حوزه