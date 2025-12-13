باشگاه خبرنگاران جوان -رقابتهای قهرمانی کشور کاراته بزرگسالان و انتخابی تیم ملی در وزن ۷۵- کیلوگرم، روز جمعه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد.
در پایان این مسابقات، مرتضی نعمتی کاراتهکای شایسته استان قم با عملکردی درخشان موفق به کسب مدال نقره این دوره از رقابتها شد و جایگاه دوم کشور را از آن خود کرد.همچنین در این وزن، بهمن عسگری از استان قزوین به مقام نخست دست یافت و علی رحیمی از استان اصفهان و محمدجواد صفری از استان کرمانشاه بهصورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.
این رقابتها با هدف انتخاب نفرات برتر جهت حضور در تیم ملی کاراته بزرگسالان برگزار شد.
منبع:ورزش و جوانان قم