اسرائیل روز شنبه هشدار تخلیه روستایی در جنوب لبنان را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اسرائیل روز شنبه پیش از آنچه که حمله برنامهریزی شده علیه زیرساختهای حزبالله خواند، هشدار تخلیه روستایی در جنوب لبنان را صادر کرد.
سخنگوی ارتش گفت که ارتش اسرائیل به این مکان در روستای یانوح در جنوب لبنان حمله خواهد کرد. این دومین حمله از این نوع در عرض چند روز خواهد بود، پس از آنکه اسرائیل روز سهشنبه به آنچه که زیرساختهای حزبالله در چندین منطقه در جنوب لبنان توصیف کرد، حمله کرد.
اسرائیل و لبنان هر دو نمایندگان غیرنظامی خود را به کمیته نظامی ناظر بر آتشبس خود اعزام کردهاند، گامی در جهت برآورده کردن درخواست چند ماهه ایالات متحده مبنی بر گسترش مذاکرات مطابق با دستور کار صلح خاورمیانه دونالد ترامپ.
اسرائیل و لبنان در سال ۲۰۲۴ با میانجیگری ایالات متحده با آتشبس موافقت کردند و به بیش از یک سال جنگ پایان دادند. از آن زمان، طرفین اتهاماتی را در مورد نقض آتشبس رد و بدل کردهاند.
منبع: رویترز