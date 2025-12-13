باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک مقام صهیونیست مدعی شد که در پی حمله امروز عصر این رژیم به شهر غزه، فرمانده‌ای فلسطینی به نام «رعد سعد» به شهادت رسیده است.

این مقام صهیونیست ادعا می‌کند که سعد هنگام رانندگی در جاده ساحلی رشید هدف قرار گرفت و به همراه ۳ نفر دیگر به شهادت رسید.

منابع عبری می‌گویند که سعد به عنوان رئیس ستاد تولید سلاح حماس خدمت می‌کرد. این حمله نشان دهنده نقض آشکار آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی است.

ساعتی پیش، خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی در غرب شهر غزه به یک وسیله نقلیه برخورد کرده و منجر به تلفات شده است. هرچند گزارشی درمورد هویت این افراد از سوی رسانه‌های فلسطینی منتشر نشده است.

منبع: الجزیره