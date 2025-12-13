باشگاه خبرنگاران جوان - آرش رساءایزدی معاون بهرهبرداری از سیستمهای حمل و نقل و محدودههای ترافیکی سازمان حمل و نقل و ترافیک با اشاره به پایان طرح زوج و فرد و کاهش آلودگی هوا به شهروندان توصیه کرد ضمن امتناع از ترددهای غیرضروری بویژه با خودروهای شخصی و تکسرنشین، سفرهای ضروری خود را مدیریت کرده و حتما با رزرو طرح، داخل محدودههای ترافیکی شوند.
او با بیان اینکه رزرو طرح ترافیک از افزایش هزینه شهروندان جلوگیری میکند، افزود: «ورود بدون رزرو به محدودههای ترافیکی باعث افزایش عوارض تا دو برابر شده و موجب بروز مشکلات برای شهروندان و مدیریت شهری میشود.»
معاون بهرهبرداری از سیستمهای حمل و نقل و محدودههای ترافیکی سازمان حمل و نقل و ترافیک با تاکید بر اینکه «شهروندان با رزرو کردن طرح باعث جلوگیری از ورود غیرقانونی و بیضابطه خودروها به مرکز شهر میشوند»، تصریح کرد: «این امر به شهرداری تهران هم کمک میکند تا با داشتن اطلاعات دقیقتر از ورود و خروج خودروها، برنامهریزی بهتری برای نظمدهی به خیابانهای مرکزی شهر و در نتیجه کاهش ترافیک و آلودگیهای ناشی از ازدحام خودروها داشته باشد.»
رساءایزدی با اشاره به اینکه در حال حاضر سامانه حمل و نقل عمومی در مناطق مرکزی شهر سر زمان مقرر در حال فعالیت است، افزود: توصیه ما این است که مردم عزیز تهران برای رفت و آمد در این مناطق از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.