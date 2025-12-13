باشگاه خبرنگاران جوان _ حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری عصر شنبه گفت: طبق گزارش نهادهای اطلاعاتی، گروهی از افراد در تعدادی از کشتارگاههای سطح استان اقدام به توزیع و بستهبندی گوشتهای دام (گوساله) آلوده به همراه گوشتهای سالم و توزیع در سطح فروشگاههای زنجیرهای، پادگانها، بیمارستانها و غیره میکردند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی بیماریها میان انسان و دام مشترک است، این اقدام آنها می توانست زمینهساز انتشار بیماریهای عفونی و گوارشی شود.
رییس کل دادگستری اصفهان در تشریح اقدامات مجرمانه اعضای این باند افزود: این متهمان روزانه حدود ۱۰ الی ۱۵ هزار کیلوگرم گوشت را از دامداریهای مطرح و بزرگ استان با قیمت نازل، خریداری و پس از ذبح و جدا کردن بخشهای لاشه که دارای علائم بیماری بوده، با تبانی گواهی بهداشت گوشت را اخذ و پس از انتقال به شرکتهای بستهبندی، توزیع میکردند.
وی خاطرنشان کرد: تعدادی از شرکتهای بستهبندی، دامپزشک حاضر در کشتارگاه و همچنین برخی عوامل دیگر در این اقدامات نقش موثری داشتند.
جعفری تصریح کرد: دادستان مرکز استان به محض اطلاع به صورت ویژه پرونده را به شعبه بازپرسی ارجاع و با توجه به گزارش واصله، اقدامات وسیع متهمین و همچنین نوع و درجه بزه آنها دستور قضایی لازم به برای جلب متهمان را صادر کرد.
وی ادامه داد: این دستور قضایی در راستای جلوگیری از امحای ادله و تبانی با اتهام افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد از طریق مشارکت در تهیه و توزیع گوشت قرمز آلوده در سطح کشور، صادر و مقرر شد با حضور کارشناسان دیگر سازمانهای مسوول، ادله توقیف شود.
رییس کل دادگستری اصفهان گفت: همچنین مقرر شد با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان برای بررسی میزان و نوع آلودگیهای محصولات و تعیین گوشتهای آلوده در سطح استان و نیز شهر اصفهان، اقدامات لازم برای جمعآوری گوشتها و فرآوردههای گوشتی آلوده، انجام شود.
حجت الاسلام جعفری تصریح کرد: پس از جلب متهمان و انتقال به شعبه بازپرسی کشیک و هماهنگی صورت گرفته با بازپرس مربوطه، متهمان تفهیم اتهام شده و با قرار بازداشت موقت ۲ ماهه روانه زندان شدند.
وی در پایان تأکید کرد: دستورات مقتضی به ضابط پرونده برای ادامه تحقیقات صادر شده است.
منبع ایرنا