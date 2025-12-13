سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: تمامی واردکنندگان مکلف شده‌اند برنج وارداتی خود را بر اساس نرخ تالار دوم ارز قیمت‌گذاری و عرضه کنند که این موضوع نقش مؤثری در ساماندهی بازار برنج خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تصمیمات اخیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، اعلام کرد: با تصمیم این کارگروه، تمامی واردکنندگان مکلف شده‌اند برنج وارداتی خود را بر اساس نرخ تالار دوم ارز قیمت‌گذاری و عرضه کنند که این موضوع نقش مؤثری در ساماندهی بازار برنج خواهد داشت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بیش از یک میلیون تن برنج وارداتی در سال جاری وارد کشور شده است، افزود: اجرای این سیاست موجب افزایش سرعت توزیع برنج وارداتی در بازار می‌شود و به‌طور طبیعی نرخ برنج داخلی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

رایگانی تأکید کرد: با توجه به اینکه استانداران استان‌های مرزی نیز اختیار انجام واردات برنج را دارند، تأمین نیاز بازار به‌صورت مناسب و سریع انجام خواهد شد و عرضه و تقاضا به شکلی تنظیم می‌شود که قیمت برنج قطعاً کمتر از شرایط فعلی خواهد بود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص برنج‌هایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده‌اند، تصریح کرد: در حال حاضر این نوع برنج در بازار مصرف وجود ندارد، اما در صورت وجود نیز صرفاً باید به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل داده شود و امکان عرضه مستقیم در بازار آزاد را ندارد.

وی همچنین درباره مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ تالار دوم توضیح داد: دولت این مابه‌التفاوت را به‌عنوان یارانه به دهک‌های مشمول پرداخت می‌کند تا از معیشت خانوار‌ها حمایت شود و آثار نوسانات قیمتی به حداقل برسد.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۴
در انتظار بررسی: ۱۵
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۷:۵۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
الهم عجل لولیک الفرج
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
ی برنج نمیتونه کنترل کنه بعد این آقای می‌پرسید مردم قیمت برنج چنده گ‌ست چنده باز ابن از دولت قبل ایراد می‌گرفت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
خوش به حال آنان که با اطلاع از این تغییر چندین تن برنج با ارز 28500 وارد و احتکار کردند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۴ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
چه میکنن این اصلاح طلب ها. چه میکنن این مسئو لین بی شر ف .
جالب ارز ۲۸ تومانی رو گرفتن برای واردات برنج و نهادهای دامی.ولی خبری از برنج ارزان و نهاد های دامی نیس. دامدارن بدبخت شدن. در حالی که گوشت ب دست مصرف کنند گرون میرسه. برنج هم اصلا تو بازار نیس.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
نوسان برنج متوقف شد درست هست تا جایی که دلشان خواست گرون کردند ایکاش تو جیب کشاورزان می‌رفت باز آدم شاید دلش نمیسوخت این دلالان یا فرزندان شیطان هستند و یا نفوذی اسرائیل
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۷:۲۱ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
دولت این مابه‌التفاوت را به‌عنوان یارانه به دهک‌های مشمول پرداخت می‌کند !! باز هم موضوع نخ نمای دادن یارانه مستقیم به خود مردم خسته نشدید از این همه دروغ گفتن ؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۹ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
نوسان مال موقعی هستب که نرخ بالا پایین بشه ،اما تو ایران فقط بالا میره ،برنج را دوبرابر کردید ، به نفع خودتون ،دست مردم رو از همین برنج خارجی هم کوتاه کردید ،وگرنه برنج ایرانی که میشه 500 تومن فقط برای خودتونه
۰
۱
پاسخ دادن
United States of America
منصور
۰۷:۰۰ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
چطوری قیمتش مهار شد / با حرف مفت زدن ؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
smit
۰۶:۵۰ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
اصلأ برنج و گوشت و سیب زمینی و پیاز و بخصوص میوه و نان و خلاصه خوراکی برای مومن خوب نیست و باید آنها رو استفاده نکند ، راههای رسیدن به خدا زیاد است ، یکی از راهها مردم از گرسنگی است
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۱ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
دیروز یه کیسه خاطره گرفتم یک میلیونونهصد به تعزیرات زنگ میزنی میگی به ما ربطی نداره
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۰۵:۵۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
نمیدونم الان همه مردم زیرخط فقر به سر میبرن ولی از نظر دولتمردان مستمندان شدن سه دهک اول
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
چیزی که نمی دونید اینه خانواده شهدا هم با اونهمه دریافتی هم جزو همین سه دهک هستند
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۰۵:۱۰ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
ارزها را خوردند حق مردم را احتکار و ...چندبرابر قیمت آزاد هم می فروشند اونم شرکت های دولتی ؟
۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۹ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
مردم ۲ درصد کم‌تر برنج بخورن
۱۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۰۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
انقدر دروغ گفتید که آلان خودتون هم باور کردید،
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
یه پونصد جفت نهایتا هزار جفت پت و مت بیارید بزارید جای مسئولین فعلی به والله که وضع مردم از اینی که هست بد تر نمیشه که شاید بهترم شد
۱
۳۳
پاسخ دادن
