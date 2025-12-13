باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ضمن تبریک و تهنیت ایام میلاد مسعود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامیداشت روز زن و مادر گفت: حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها علاوه بر اینکه الگو برای زنان و مادران هستند، برای مردان عالم نیز به عنوان یک الگو شناخته می‌شوند، چرا که در کنار پیامبر (ص) و امام علی (ع) متولد و رشد کرده‌اند و در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی، مواضع ولایتمدارانه و حق‌طلبانه داشتند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: وقتی در رابطه با دنیا از حضرت فاطمه زهرا (س) سوال می‌شود که چه چیزی در دنیا را دوست دارند، ابتدا می‌فرمایند تلاوت قرآن؛ پس در نتیجه آن چیزی که جامعه‌ی امروز بیش از هر زمانی به آن نیاز دارد انس با قرآن است، زیرا در بحث تهاجم فرهنگی و آسیب‌هایی که به همراه دارد انس با قرآن می‌تواند ما را از آسیب‌های موجود مصون نگه دارد.

وی ادامه داد: انسان در سایه خودسازی می‌تواند جامعه را بسازد و قدم‌های بزرگی را برای الگو شدن بردارد. جهانگیر با اشاره به پاسخ بعدی حضرت زهرا (س) در خصوص اینکه چه چیز‌هایی را در دنیا بیشتر دوست دارند افزود: نگاه به چهره پیامبر گرامی اسلام یکی دیگر از علاقمندی‌های حضرت در دنیا بود، در احادیث و روایات آمده نگاه به چهره پدر و مادر عبادت است، زیرا در خلق ما نقش دارند، لذا هرکسی که نسبت به پدر و مادرش ارادت نداشته باشد نسبت به خدای خودش ارادت نخواهد داشت.

جهانگیر در رابطه با موضوع آسیب‌های اجتماعی و نقش زنان در کنترل و کاهش آسیب‌ها بیان کرد: زنان به دلیل نگاه‌های ریزبینانه و مادرانه به موضوعات می‌توانند نقش بسزایی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشند، پس قدر وقت و خودتان را بدانید که در این معاونت و در راستای پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم فعالیت می‌کنید.

سخنگوی دستگاه قضائی در پایان سخنان خود به بیانات مقام معظم رهبری در نشست‌های اجتماعی اشاره کرد که فرمودند: زمانی می‌توانیم با آسیب‌ها مقابله کنیم که خودمان را جای کسانی که گرفتار این آسیب‌ها شده‌اند بگذاریم

وی در همین خصوص اظهار کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، اگر به دنبال درمان یک فرد معتاد هستید باید احساس کنید یکی از عزیزان خودتان دچار این آسیب شده است، در خصوص همه آسیب‌ها نیز به همین صورت باید نسبت به پیشگیری از جرایم عمل شود.

منبع: مهر