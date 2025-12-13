رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی که در تهران به سر می‌برد، امروز با سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به جایگاه مهم قاره آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روابط تاریخی و دوستانه بین ایران و اتیوپی، بر اراده ایران برای توسعه همه‌جانبه مناسبات با این کشور در راستای منافع متقابل به‌ویژه از طریق تقویت همکاری‌های پارلمانی و گروه‌های دوستی پارلمانی تاکید کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به اهمیت موقعیت راهبردی شاخ آفریقا و دریای سرخ برای تامین امنیت و صلح پایدار در منطقه و جهان، همکاری بین کشور‌های منطقه را برای کمک به تثبیت امنیت پایدار و تامین منافع همه کشور‌ها بدون دخالت‌های خارجی ضروری دانست.

وزیر امور خارجه همچنین برگزاری دور جدید نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اتیوپی را برای پیگیری روند توسعه روابط و آشنایی بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور از ظرفیت‌های و توانمند‌های یکدیگر مهم دانست و آمادگی کشورمان را برای گسترش همکاری با اتیوپی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اتحادیه آفریقا و سازمان همکاری بریکس اعلام کرد.

رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی با ابراز خرسندی از سفر به تهران، ایران و اتیوپی را دو کشور با پیشنه تاریخی و تمدنی کهن توصیف کرد که از ظرفیت‌های فراوانی برای گسترش روابط در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و تجاری برخوردارند.

وی با اشاره به سابقه ۷۵ سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور، ابراز امیدواری کرد با برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور شاهد گسترش توسعه مناسبات تهران-آدیس آبابا در زمینه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری باشیم.

طرفین همچنین ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص برخی موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، در خصوص ضرورت تداوم رایزنی‌ها و مشورت‌های منظم و مستمر در سطوح سیاسی و نیز سفر متقابل مقام‌های ارشد دو کشور تفاهم کردند.

