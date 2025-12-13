با هدف ارتقای سلامت دانش آموزان سه اتاق بهداشت در مدارس فضیلت، مدرس و قاسم بن الحسن ناحیه سه آموزش و پرورش استان قم افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با هدف ارتقای سلامت دانش آموزان، پیشگیری از بیماری ها و توسعه و تجهیز زیرساخت های بهداشتی، با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل و مدیر ناحیه سه و جمعی از مسئولین آموزش و پرورش سه اتاق بهداشت در مدارس فضیلت، مدرس و قاسم بن الحسن ناحیه سه افتتاح شد.

با توجه به فعالیت موثر مراقبین سلامت مدارس که هر ساله دانش آموزان را از نظر وجود بیماری های تنفسی، پوست و مو، دهان و دندان، بینایی، شنوایی و اختلالات رشد مورد معاینه و غربالگری قرار می دهند؛ ایجاد و تجهیز اتاق های بهداشت مدارس به منظور رعایت حریم خصوصی دانش آموزان در هنگام معاینات، آموزش بهداشت، گامی مهم در ارتقاء سطح بهداشت و سلامت دانش آموزان است.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم