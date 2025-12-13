با هدف ارتقای سلامت دانش آموزان سه اتاق بهداشت در مدارس فضیلت، مدرس و قاسم بن الحسن ناحیه سه آموزش و پرورش استان قم افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با هدف ارتقای سلامت دانش آموزان، پیشگیری از بیماری ها و توسعه و تجهیز زیرساخت های بهداشتی، با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل و مدیر ناحیه سه و جمعی از مسئولین آموزش و پرورش سه اتاق بهداشت در مدارس  فضیلت، مدرس و قاسم بن الحسن ناحیه سه افتتاح شد.

با توجه به فعالیت موثر مراقبین سلامت مدارس که هر ساله دانش آموزان را از نظر وجود بیماری های تنفسی، پوست و مو، دهان و دندان، بینایی، شنوایی و اختلالات رشد مورد معاینه و غربالگری قرار می دهند؛ ایجاد و تجهیز اتاق های بهداشت مدارس به منظور رعایت حریم خصوصی دانش آموزان در هنگام معاینات، آموزش بهداشت، گامی مهم در ارتقاء سطح بهداشت و سلامت دانش آموزان است. 

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: اخبار سلامت ، مدارس قم
خبرهای مرتبط
تجهیز پاکبانان قمی به لباس‌های روشن و چراغ‌های LED چشمک‌زن
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها
تولد ۵۰ کودک سالم از مادران اچ آی وی مثبت در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بانک شیر مادر در قم راه اندازی شد
هوش مصنوعی محور مهم تحول در عرصه تحقیقات حوزوی است
ماه رمضان امسال «زندگی پس از زندگی» نخواهیم داشت
سربلندی کاراته‌کای قمی در مسابقات انتخابی تیم ملی
نقش راهبردی رسانه در احیای کارکردهای مسجد
انهدام سه باند سرقت خودرو در قم
کاشت ۱۵۰۰ اصله نهال «زیر سایه مادر»
پویش «به احترام حضرت معصومه (س)» با ۴۹۶ پرونده صلح و سازش در قم
اختتامیه شانزدهمین جشنواره علامه حلی در قم
تلاش برای رشد بیش از ۲/۵ درصدی بهره وری استان قم در برنامه هفته توسعه
آخرین اخبار
افتتاح اتاق بهداشت در مدارس ناحیه سه قم
تلاش برای رشد بیش از ۲/۵ درصدی بهره وری استان قم در برنامه هفته توسعه
ماه رمضان امسال «زندگی پس از زندگی» نخواهیم داشت
نقش راهبردی رسانه در احیای کارکردهای مسجد
پویش «به احترام حضرت معصومه (س)» با ۴۹۶ پرونده صلح و سازش در قم
کاشت ۱۵۰۰ اصله نهال «زیر سایه مادر»
اختتامیه شانزدهمین جشنواره علامه حلی در قم
سربلندی کاراته‌کای قمی در مسابقات انتخابی تیم ملی
هوش مصنوعی محور مهم تحول در عرصه تحقیقات حوزوی است
انهدام سه باند سرقت خودرو در قم
بانک شیر مادر در قم راه اندازی شد
درخشش پنج نشان رنگارنگ بر گردن کاراته کا‌های قمی
قله برف‌انبار قم سفیدپوش شد+فیلم