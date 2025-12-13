صد‌ها نفر در پایتخت سوئد تجمع کردند تا به حملات مداوم اسرائیل به غزه علیرغم توافق آتش‌بس اعتراض کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - صد‌ها نفر روز شنبه در استکهلم، پایتخت سوئد تجمع کردند تا به حملات مداوم اسرائیل به غزه علیرغم توافق آتش‌بس اعتراض کنند.

این تظاهرات به دنبال فراخوان چندین سازمان جامعه مدنی در میدان اودنپلان برگزار شد. معترضان گفتند که اسرائیل با ادامه حملات هوایی به غیرنظامیان در غزه، آتش‌بس را که از ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد، نقض کرده است.

تظاهرکنندگان با حمل پلاکارد‌هایی که روی آنها نوشته شده بود «کودکان در غزه کشته می‌شوند»، «مدارس و بیمارستان‌ها بمباران می‌شوند»، «نسل‌کشی در غزه را متوقف کنید» و «به کمبود غذا پایان دهید»، خواستار پایان حملات اسرائیل شدند و از دولت سوئد خواستند که فروش سلاح به اسرائیل را متوقف کند.

یواکیم اورتن، فعال سوئدی در گفت‌و‌گو با آناتولی گفت که این اعتراضات هر شنبه برای جلب توجه به وضعیت غزه و کرانه باختری و ترغیب جامعه بین‌المللی به اقدام برگزار می‌شود.

اورتن گفت: «ما اینجا هستیم، زیرا جنگ هنوز تمام نشده است. با وجود توافق صلحی که باید اجرا شود، غیرنظامیان هنوز کشته می‌شوند.» او تأکید کرد که جامعه بین‌المللی باید برای اطمینان از اجرای آتش‌بس مداخله کند.

اورتن همچنین تأکید کرد که فلسطینی‌ها باید از همان حقوق بشری که مردم اروپا دارند، برخوردار باشند و خواستار توقف اسرائیل و محافظت از حقوق مردم فلسطین به همان شیوه‌ای شد که در کشور‌های غربی وجود دارد.

به طور جداگانه، شبکه NOS روز شنبه گزارش داد که اعتراضی در دانشگاه اوترخت هلند برگزار شد و تظاهرکنندگان گفتند تا زمانی که دانشگاه تمام روابط خود را با اسرائیل قطع نکند، این اعتراض ادامه خواهد یافت.

دانشگاه اوترخت در بیانیه‌ای اعلام کرد که شب گذشته خساراتی به سه ساختمان آن وارد شده و حدود ۴۰ پنجره شکسته شده است.

ارتش اسرائیل بار‌ها آتش‌بس را نقض کرده و از زمان اجرایی شدن این توافق در ۱۰ اکتبر، حداقل ۳۸۶ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۱۰۱۸ نفر دیگر را زخمی کرده است.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۰۳۰۰ نفر، عمدتاً زنان و کودکان را در حملات خود به غزه به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۱۰۰۰ نفر را زخمی کرده است که علیرغم آتش‌بس ادامه داشته است.

منبع: آناتولی

