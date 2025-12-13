باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان روز شنبه طرح اتحادیه اروپا برای توقیف داراییهای مسدود شده روسیه را «اعلان جنگ» توصیف کرد.
اوربان از رهبران اروپایی انتقاد کرد و به طور خاص به فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، مانفرد وبر، رهبر حزب مردم اروپا و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا اشاره کرد.
وی گفت که آنها وامهای بازارهای مالی را بر ارزیابی توانایی هر کشور برای تأمین مالی جنگ جاری در اوکراین در اولویت قرار دادهاند. اوربان گفت: «پول روسیه یا امکان جمعآوری پول از کشورهای عضو وجود دارد که میتواند مبنای وام بزرگتری باشد.»
وی افزود که مجارستان با هرگونه تلاش اتحادیه اروپا برای دور زدن این کشور در دسترسی به داراییهای روسیه مخالفت خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: «من به بروکسل میروم تا بجنگم، با این واقعیت که آنها با دور زدن مجارستان به داراییهای روسیه دست درازی میکنند. این یک اعلام جنگ است. من هرگز چنین چیزی ندیدهام که در آن ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد یورو (۲۳۵ تا ۳۵۲ میلیارد دلار) دارایی از دست برود، بدون هیچ عواقبی.»
وی افزود: «پول روسها هنگام شروع جنگ در بلژیک مسدود شده بود و آنها اکنون میخواهند به این موضوع دست بزنند. این یک چیز بسیار غیرمعمول و خطرناک است.»
در همین حال، ماتئو سالوینی، معاون نخست وزیر ایتالیا هشدار داد که مسدود کردن داراییهای روسیه «خطرناک و بیاحتیاطی» است و خاطرنشان کرد که ۳۱۴ شرکت ایتالیایی در روسیه فعالیت میکنند و درآمد و اشتغال ایجاد میکنند؛ خبرگزاری ANSA گزارش داد.
او گفت: «دولت ایتالیا در شفافسازی اوضاع خوب عمل کرد، زیرا به هر حال ما در یک بازار آزاد هستیم و با روسیه در جنگ نیستیم. به نظر من بروکسل با آتش بازی میکند.»
در بحبوحه برنامههای اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدود شده دولت روسیه برای تأمین مالی وام به اوکراین، چندین کشور عضو از جمله بلژیک، نگرانیهای قانونی را مطرح کردهاند و خاطرنشان کردهاند که بیشتر داراییها در Euroclear در بروکسل نگهداری میشوند.
بانک مرکزی روسیه این طرح را غیرقانونی خواند و حق خود را برای انجام هرگونه اقدام لازم برای محافظت از منافع خود محفوظ داشت.
روز جمعه، این بلوک به سمت «غیرفعال کردن نامحدود» داراییهای روسیه حرکت کرد، در حالی که رهبران اتحادیه اروپا قرار است در اجلاس بروکسل در ۱۸ و ۱۹ دسامبر در مورد تخصیص بودجه به اوکراین تصمیم بگیرند.
