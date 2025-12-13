وزیر امور خارجه با بیان اینکه نیرو‌های مسلح و مردم ایران آمادگی دفاع از کشور را در هر شرایطی دارند، گفت: ما خواهان جنگ نیستیم بلکه خواهان حل مسائل از طریق دیپلماسی هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با مستند شبکه الجزیره راجع به جنگ دوازده روزه گفت: ما هم زیاد می‌شنویم که رژیم اسراییل ممکن است که مجدداً دست به حمله بزند. جنگ روانی بخشی از جنگ واقعی است و به نظر می‌رسد که آن‌ها فعلاً روی جنگ روانی در حال کار هستند؛ و اینکه یک واهمه در کشور ایجاد کنند که این بخشی از یک جنگ کلی‌تر است.

عراقچی ادامه داد: این البته بدان معنی نیست که ما احتمال جنگ را نادیده می‌گیریم، ما آمادگی کامل داریم؛ نیرو‌های مسلح ما و مردم ما آمادگی دفاع از کشور را در هر شرایطی دارند.

وی با بیان اینکه ما خواهان جنگ نیستیم بلکه خواهان حل مسائل از طریق دیپلماسی هستیم، اظهار کرد: ممکن است که ساختمان‌ها و تجهیزات را با بمباران بتوانی از بین ببری ولی تکنولوژی را از طریق حمله نظامی نمی‌توان از بین برد و دانش را نمی‌توان با بمباران از اذهان خارج کرد. از همه این‌ها مهم‌تر اینکه اراده یک ملت را نمی‌توان از طریق بمباران از بین برد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: قبل از حمله نظامی، برای سالیان طولانی مردم ایران را تحریم کردند، اما هیچ مشکلی حل نشد هیچ راه حلی جز یک راه حل مذاکره شده و دیپلماتیک برای حل مسائل موجود، وجود ندارد.

عراقچی گفت: هیچ وقت به امریکا به عنوان یک مذاکره کننده صادق اعتماد نکرده‌ایم، امریکا در هیچ چیزی صادق نبوده است و به نظر من هیچ کسی نمی‌تواند به امریکا اعتماد کند ولی این نمی‌تواند مانع از آن شود که دیپلماسی را انتخاب نکنید.

وی تأکید کرد: اینکه الان ایران در یک موقعیت باعظمت هست یا نیست به خود مردم ایران مربوط می‌شود. توصیه می‌کنم امریکا به مردم ایران و به نظامی که مردم ایران برای خودشان انتخاب کرده‌اند، احترام بگذارد.

