رییس پلیس آگاهی استان همدان گفت: فردی که به بهانه حلیم نذری وارد منزل یک زن شده و ۵۰ گرم طلای او را به سرقت برده بود، شناسایی و دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اسد رییس پلیس آگاهی استان همدان گفت: پس از دریافت گزارش یک مورد سرقت به عُنف، با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی به این پرونده در دستور کار اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی همدان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: بررسی های صورت گرفته گویای این است که این فرد پس از چند روز در نظر گرفتن رفت و آمد یک منزل مسکونی، متوجه می شود که زن خانواده که لُکنت زبان هم داشته در ساعاتی از روز در منزل تنها است.

رییس پلیس آگاهی استان همدان افزود: متهم به در خانه این زن مراجعه و عنوان می کند که برای او نذری حلیم آورده است که پس از گشودن درب ، سارق با ورود به خانه اقدام به بستن دست و پای مالباخته می کند.

سرهنگ اسدبگی ادامه داد: مالباخته هم که دارای لکنت زبان و ضعیف بوده، نمی تواند با داد و فریاد زدن از کسی استمداد بطلبد بنابراین متهم حدود ۵۰ گرم از طلاهای این زن را به سرقت می برد.

وی بیان کرد: سارق با فروش طلاها اقدام به خرید یک دستگاه خودروی پژو پارس کرده و برای تفریح و خوشگذرانی به شمال کشور می رود.

رییس پلیس آگاهی استان همدان ادامه داد: پس از تشکیل این پرونده در پلیس آگاهی، عوامل اداره مبارزه با سرقت با بررسی های فنی و تخصصی سارق را شناسایی و رد او را در بندر انزلی می زنند.

سرهنگ اسدبگی افزود: با دریافت نیابت قضایی متهم در شمال کشور دستگیر و به پلیس آگاهی استان همدان منتقل شد که در بازجویی ها به سرقت اعتراف و مالخر که یک طلافروش بود را معرفی کرد.

وی اضافه کرد: با راهنمایی متهم، مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد که با تکمیل پرونده هر ۲ متهم تحویل مرجع قضایی شدند.