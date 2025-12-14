شایعه تخریب ویلای علی انصاری عضو پیشین هیئت مدیره استقلال تکذیب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - در چند روز گذشته ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد و خبر از تخریب ویلای علی انصاری رئیس پیشین فدراسیون دوچرخه سواری و عضو باشگاه استقلال منتشر شد، اما طبق شواهد و ادعای برخی نزدیکان علی انصاری این ویلا در کرج متعلق به علی انصاری نیست و فیلم منتشر شده مربوط به ۴ سال قبل است.

علی انصاری از سال ۱۳۸۴ نایب رئیس فدراسیون دوچرخه سواری شد و در سال ۱۳۸۸ ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت. انصاری از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال بود و پس از ۲ سال از این سمت کنار رفت.

ویلای علی انصاری رئیس پیشین فدراسیون دوچرخه سواری

برچسب ها: ویلاسازی ، فدراسیون دوچرخه سواری
خبرهای مرتبط
ساختمان فدارسیون دوچرخه سواری پس از سال‌ها افتتاح شد
دنیامالی: جایگاه دوچرخه‌سواری ایران در آسیا باید ارتقاء پیدا کند
اسدی: بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی‌ها، کمک بسزای وزارت ورزش بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غلامرضا فرخی برترین فرنگی کار جهان شد/ اتحادیه جهانی: بولدزر ایرانی همه را تار و مار کرد
۵ میلیون درخواست برای بلیط جام‌جهانی تنها در ۲۴ ساعت!
برتری لیورپول در شب بازگشت صلاح؛ آشتی چلسی با بُرد
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
آرسنال ۲ - ۱ وولورهمپتون/ نجات توپچی‌ها از مهلکه گرگ‌های زخمی با گل به خودی‌های حریف+ فیلم
آخرین اخبار
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
آرسنال ۲ - ۱ وولورهمپتون/ نجات توپچی‌ها از مهلکه گرگ‌های زخمی با گل به خودی‌های حریف+ فیلم
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
۵ میلیون درخواست برای بلیط جام‌جهانی تنها در ۲۴ ساعت!
برتری لیورپول در شب بازگشت صلاح؛ آشتی چلسی با بُرد
غلامرضا فرخی برترین فرنگی کار جهان شد/ اتحادیه جهانی: بولدزر ایرانی همه را تار و مار کرد
اسامی ۳۰ کاندیدای سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران اعلام شد
داوران هفته چهاردهم لیگ برتر؛ قضاوت اکرمی و محمدی برای سرخابی‌ها
کسب ۲۱۱ مدال رنگارنگ در پاراآسیایی جوانان/ ۶۱ مدال طلا حاصل تلاش توان‌یابان ایران
حقیقت شناس طلایی شد
هت‌تریک طلای پاراتنیس روی میز با قهرمانی تیم دوبل پسران
قهرمانی تیم گلبال دختران ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان
پیروزی مقتدرانه مقابل تایلند/ مدال برنز گلبال پسران به ایران رسید
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ چمسورکی به مدال نقره پاراتکواندو دست یافت
شورش مردمی در هند؛ لیونل مسی کلکته را بهم ریخت
رویارویی با آلومینیوم شبیه بازی با پیکان است/ پرسپولیس برای قهرمانی می جنگد
کرسی‌ای که مهمتر از مدال المپیک است؛ از خطر تعلیق تا کسب IOC Member
مکان دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
آیا مجوز حرفه‌ای استقلال با مشکل رو‌به‌رو می‌شود؟
ثبت نخستین مدال بوچیا به نام ملاعلی پور
خرید جنجالی پرسپولیس نیامده می‌رود؟
غیبت چند ستاره استقلال در دیدار حساس مقابل خیبر
کارسخت سرخابی ها برای جذب یک ملی پوش
مهراوه دومهری صاحب مدال برنز شد
درخشش طارمی در سوپرلیگ یونان؛ مهاجم ایرانی مهره تأثیرگذار المپیاکوس
حیرت اتحادیه جهانی از بازگشت مقتدرانه یزدانی
با حکم معاون وزیر؛ ناظم الشریعه مسئول توسعه ورزش شهر‌های جدید ایران شد
میراسماعیلی: هدف جودو ایران کسب مدال در المپیک است
فیفا همسو با آمریکا؛ سکوت مشکوک اینفانتینو
شایعات عجیب پیرامون نقل و انتقالات پرسپولیس