شایعه تخریب ویلای علی انصاری عضو پیشین هیئت مدیره استقلال تکذیب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - در چند روز گذشته ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد و خبر از تخریب ویلای علی انصاری رئیس پیشین فدراسیون دوچرخه سواری و عضو باشگاه استقلال منتشر شد، اما طبق شواهد و ادعای برخی نزدیکان علی انصاری این ویلا در کرج متعلق به علی انصاری نیست و فیلم منتشر شده مربوط به ۴ سال قبل است.

علی انصاری از سال ۱۳۸۴ نایب رئیس فدراسیون دوچرخه سواری شد و در سال ۱۳۸۸ ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت. انصاری از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال بود و پس از ۲ سال از این سمت کنار رفت.