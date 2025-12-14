باشگاه خبرنگاران جوان - مهران حیدری گفت: بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از ابتدای مهرماه تاکنون در استان قم، ‌۷.۴ میلی‌متر بارش باران ثبت شده که نسبت به بلند مدت(۳۰ سال گذشته) که ۳۴.۸ میلی‌متر بوده، ۲۷.۴ میلی‌متر کمتر نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی قم عنوان کرد: این رقم در شهرستان‌ها و بخش‌های استان متفاوت است؛ به‌طوری که جعفریه ۹.۷ میلی‌متر، خلجستان ۱۴.۵ میلی‌متر، سلفچگان ۱۱.۵ میلی‌متر، شهر قم ۵.۴ و کهک ۷.۴ میلی‌متر از ابتدای فصل جاری بارندگی را تجربه کرده‌اند.

او ادامه داد: بر همین اساس میزان کاهش بارندگی در بلند مدت در جعفریه ۳۴.۸، خلجستان ۵۱.۴، سلفچگان ۲۷.۳، قم ۲۲.۷ و کهک ۳۷.۳ بوده‌است.

حیدری با اشاره به تغییرات بارش طی هفته گذشته، گفت: میانگین بارندگی استان حدود ۷.۴ میلی‌متر بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۷ میلی‌متر کاهش یافته‌است.

مدیرکل هواشناسی قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که روند دما نیز در حال تغییر است، اضافه کرد: از امروز روند کاهش دما در سطح استان آغاز خواهد شد و این کاهش تا اواسط هفته ادامه می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی قم درباره وضعیت جوی روزهای آینده نیز گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی هواشناسی، امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید انتظار می‌رود.

به گفته مدیرکل هواشناسی قم، برای روز دوشنبه آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود که از بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد دور از انتظار نیست؛ همچنین روز سه‌شنبه با نزدیک شدن سامانه بارشی به استان، آسمان در بیشتر ساعات ابری خواهد بود و از اواخر شب شاهد آغاز بارش‌ها در استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی قم در پایان ابراز امیدواری کرد: با ورود این سامانه، بارش‌های خوبی در استان دریافت شود.

منبع:هواشناسی استان قم