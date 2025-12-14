باشگاه خبرنگاران جوان - کیومرث سفیدی گفت: توسعه پایدار تنها زمانی محقق می‌شود که اقتصاد سالم در خدمت جامعه و در بستر محیط زیست سلیم قرار گیرد؛ چرا که بدون منابع حیاتی مانند آب، هیچ صنعتی نیز پایدار نخواهد بود.

او افزود: بحث‌های محیط زیستی الزاماً بحث‌های واقع در جغرافیای سیاسی نیست بلکه عملکرد ما در استان‌ها می‌تواند در مناطق مجاور تأثیر بگذارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل وضعیت شهر اردبیل را از نظر سرانه فضای سبز فقیر از درخت عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های متولی برای کاشت درخت وارد عمل خواهند شد و به جد پیگیر هستیم و از مسئولان می‌خواهیم در حفظ درخت‌ها و جنگل‌های موجود اهتمام ویژه داشته باشند.

سفیدی با بیان اینکه برای ممانعت از ورود آلودگی به شهر، پرداختن به پوشش‌های سبز گیاهی حاشیه شهر امری حیاتی است، ادامه داد: ذرات معلق (گردوغبار) و گاز‌های آلاینده سوخت دو منشأ اصلی آلودگی هوای شهر بوده که کانون‌های گردوغبار باید با ورود فوری جهاد کشاورزی و تثبیت پوشش گیاهی، کنترل شوند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل همچنین گفت: در حال حاضر ۱۵ واحد صنعتی آلاینده در سطح استان وجود دارد که ۴ واحد فعال در حوزه معدن و شن و ماسه بوده و یکی از معادن امسال پلمب شده است.

سفیدی به مجهز بودن تعدادی از صنایع به سیستم‌های پایش آنلاین و تداوم پایش‌های شبانه اشاره کرد و افزود: تابلوی نمایش آلایندگی در شهر نداریم، اما دستگاه‌های اندازه‌گیری در سطح شهر مستقر هستند و خرید دستگاه جدید برای نصب در مرکز شهر مصوب شده است.

او در ادامه بر نظارت مستمر بر سوخت‌ها و جایگاه‌های توزیع سوخت تأکید کرد و گفت: سازمان محیط‌زیست وظیفه قانونی نظارت بر این موارد را بر عهده دارد و آموزش به‌عنوان یک مسئله کلیدی در حوزه محیط‌زیست بوده که در حوزه صنعت و معدن نیز نظر دولت این است به سمت حفاظت از محیط‌زیست حرکت کنیم.

منبع:محیط زیست