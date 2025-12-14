میوه حمایت از تروریسم و اشغالگری برای آمریکا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u0633\u0647 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0648\u0631\u06cc\u0647 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f\u060c \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u062f\u0639\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0639\u0627\u0645\u0644 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u062f\u0627\u0639\u0634\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n