میوه حمایت از تروریسم و اشغالگری برای آمریکا + فیلم

حمله به نیرو‌های نظامی آمریکا در سوریه نتیجه حمایت این کشور از تروریسم است، این نظر تحلیلگران و فعالان رسانه‌ای آمریکا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیروز سه نفر از نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شدند، مقامات آمریکایی مدعی شدند که عامل این حمله داعشی بودند.

 

