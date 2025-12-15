باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - همزمان با افزایش قیمت بنزین و اصلاح نرخها، از روز گذشته بررسیهای میدانی و گزارشهای مردمی حاکی از آن است که قیمت برخی مسیرها از ابتدای هفته افزایش یافته و همین موضوع نگرانی و اعتراض شهروندان را در پی داشته است.
در همین راستا، کامرانی، یکی از مسافران، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد:«از روز گذشته شاهد افزایش قیمت در بسیاری از مسیرها توسط تاکسیهای اینترنتی هستیم. تا هفته گذشته مسیر میدان ولیعصر–ونک را نهایتاً با ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان طی میکردم، اما از روز گذشته قیمت این مسیر به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.»
همچنین حسینی، یکی دیگر از مسافران، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:«از روز گذشته شاهد افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمتها هستیم. مسیرهایی که تا هفته گذشته بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان بود، اکنون به یکباره به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.»
به گفته شهروندان، در برخی خطوط تاکسیرانی نیز رانندگان بدون مصوبه رسمی اقدام به دریافت مبالغی بالاتر از نرخهای مصوب کردهاند؛ موضوعی که موجب نارضایتی گسترده مسافران شده است.
برخی مسافران در گفتوگو با خبرنگار ما اعلام کردند که با وجود اعتراض به افزایش کرایهها، پاسخ مشخصی از سوی رانندگان یا شرکتهای ارائهدهنده خدمات حملونقل دریافت نکردهاند. به گفته آنها، افزایش قیمت بنزین بهعنوان دلیل اصلی رشد نرخها مطرح میشود؛ در حالی که مسئولان بارها تأکید کردهاند گرانی بنزین نباید منجر به افزایش کرایهها شود.
در مقابل، تعدادی از رانندگان تاکسیهای اینترنتی معتقدند افزایش هزینههای جاری از جمله سوخت، استهلاک خودرو و کمیسیون شرکتها، فشار اقتصادی قابلتوجهی به آنها وارد کرده است. با این حال مسئولان در این بخش تأکید دارند هرگونه تغییر در نرخ کرایهها باید صرفاً از مسیر قانونی و با تصویب مراجع ذیربط انجام شود.
در همین زمینه، محمد حیدری، معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، با اشاره به افزایش قیمت بنزین گفت:«نرخ کرایه تاکسیها طبق مصوبه سال جاری محاسبه میشود.»
وی با تأکید بر اینکه هیچگونه افزایشی در نرخ کرایه تاکسیهای تحت پوشش شهرداری تهران اعمال نخواهد شد، افزود:«رانندگان موظف به رعایت نرخهای مصوب هستند و هرگونه دریافت کرایه مازاد، تخلف محسوب میشود.»
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران گزارش دهند.
در خصوص تاکسیهای اینترنتی نیز رضا الفتنسب، دبیر اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد:«هیچ افزایش قیمتی از سوی پلتفرمهای تاکسی اینترنتی اعمال نشده و چنین موضوعی به صورت رسمی تأیید نمیشود.»
وی افزود:«در حال حاضر هیچ پلتفرمی به صورت مستقل نرخها را افزایش نداده است. نوسان قیمتها در برخی ساعات به دلیل کاهش عرضه راننده یا افزایش تقاضا رخ میدهد و ارتباطی با افزایش قیمت بنزین ندارد.»
الفتنسب تأکید کرد: تاکسیهای اینترنتی هیچ مابهالتفاوتی بابت افزایش نرخ سوخت به کرایهها اضافه نکردهاند و چنین تصمیمی در دستور کار نیست.
دبیر اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه افزایش غیرمنطقی، شکایت خود را از طریق سامانه اتحادیه کسبوکارهای مجازی ثبت کنند.«تا این لحظه هیچ گزارش رسمی مبنی بر افزایش قیمت تاکسیهای اینترنتی به اتحادیه ارائه نشده است.»
همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد:سقف سهمیه سوخت خودروهای بنزینی ۲۰۰ لیتر در ماه، خودروهای دوگانهسوز ۹۵ لیتر و موتورسیکلتهای فعال ۴۰ لیتر در ماه تعیین شده است. امکان سوختگیری مازاد بر سهمیه بهصورت آزاد وجود دارد، اما سهمیه اعتباری به آن تعلق نخواهد گرفت.پیش از این نیز اعلام شده بود سهمیه برخی ناوگان از جمله تاکسیها نسبت به گذشته کاهش یافته است.
هیچ الزام یا اجباری برای افزایش نرخ تاکسی نداریم
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با اشاره به نرخ کرایه تاکسی با توجه به افزایش قیمت بنزین، گفت: هیچ الزام یا اجباری برای افزایش نرخ تاکسی نداریم چرا که تاکسیها با نرخ معمولی هم، میزان درآمد خودشان را دارند؛ نباید قیمت افزایش پیدا کند. برای تاکسی اینترنتی هم برخی مسائل را برایشان در نظر گرفتند تا نرخ آنها ایدهآل شود اما به هر حال نمیشود هر کسی از هر شهری به تهران بیاید و کار کنند.
چمران در پاسخ به سوالی درباره چگونگی نظارت وزارت صمت بر تاکسیهای اینترنتی گفت: وزارت صمت هیچ اشرافی روی آن ندارد. آنها از کسب و کار اینترنتی اجازه گرفتند؛ حمل و نقل عمومی باید زیر نظر شهرداری هر شهر باشد و اگر نباشد مشکلات امروز پدید میآید.
تعهد سکوهای اینترنتی به تغییرندادن نرخ کرایهها
این در حالیست که پیش از این هم کرامت ویس کرمی معاون وزیر نفت ومدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره سهمیههای اضافی رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی اظهار کرد: سقف ماهانه سهمیه اضافه ۲۰۰ لیتر برای خودروهای بنزینی، ۹۵ لیتر برای دوگانهسوز و ۴۰ لیتر برای موتورسیکلتها تعیین شده و این سهمیهها بهصورت اعتباری و پس از ثبت پیمایش تخصیص مییابد. مابهالتفاوت نرخ ۳ هزارتومانی و نرخ آزاد ۵ هزارتومانی نیز مستقیم بهحساب رانندگان واریز میشود. سکوهای اینترنتی نیز متعهد شدند نرخ کرایهها را تغییر ندهند.
بر اساس این گزارش، با توجه به افزایش شکایتهای مردمی درباره رشد کرایهها، به نظر میرسد تشدید نظارت دستگاههای مسئول و شهرداریها بر رعایت نرخهای مصوب، امری ضروری برای کاهش نگرانی شهروندان باشد.