وزیر خارجه آمریکا تیراندازی دسته‌جمعی در سیدنی که تا کنون ۱۲ کشته بر جای گذاشته، محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: ایالات متحده حمله در ساحل بوندی سیدنی که در آن ۱۱ نفر کشته (آمار قبلی) و تقریباً ۳۰ نفر زخمی شدند را «به شدت محکوم می‌کند».

روبیو با اشاره به اینکه این حادثه در یکی از جشن‌های یهودیان اتفاق افتاده، افزود: «یهودستیزی جایی در این دنیا ندارد. با قربانیان این حمله وحشتناک، جامعه یهودیان و مردم استرالیا همدل هستیم.»

طبق گزارش رسانه‌های استرالیایی، در پی تیراندازی ظهر امروز در ساحل بوندی سیدنی همزمان با جشن حنوکای یهودیان، ۱۲ نفر کشته شدند.

نیروی پلیس نیو ساوت ولز استرالیا اعلام کرد که دو مظنون روز یکشنبه بازداشت شده‌اند و به شهروندان هشدار داد که از این منطقه دوری کنند. 

به طور کلی، تیراندازی‌های دسته‌جمعی در استرالیا که قوانین سختگیرانه‌ای در مورد کنترل اسلحه دارد، نادر است. آخرین بار، در زمستان سال ۲۰۲۲ شش نفر در یک درگیری مسلحانه در یک ملک روستایی واقع در ایالت کوئینزلند استرالیا جان خود را از دست دادند. دو افسر پلیس توسط نظریه‌پردازان توطئه مسیحی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. همچنین، سه تیرانداز و یکی از همسایگان آنها توسط پلیس به ضرب گلوله کشته شدند.

منبع: رویترز

آمریکا شرط خود برای تضمین‌های امنیتی اوکراین را مشخص کرد